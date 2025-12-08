Nuevo récord histórico de 22 millones 837 mil empleos: Sheinbaum

A noviembre el IMSS registra 22 millones de trabajos, el 86.7% empleos permanentes. Con 4T mayor empleo y recuperación salarial: Sheinbaum

Regeneración, 8 de diciembre de 2025. Durante las Mañaneras del Pueblo se revelaron cifras récord históricas en el empleo, en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al tiempo que se resalta se trata de más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS, y de los cuales, el 86.7 por ciento son empleos permanentes.

En noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo, por ello en lo que va del año se han generado 599 mil 389, lo que equivale a una tasa anual de 2.7%

Sheinbaum

Al 30 de noviembre de 2025, se registró un nuevo récord histórico de empleo con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

Esto es, la cifra máxima desde 1997, año en el que comenzó este tipo de mediciones.

Sheinbaum destacó que el récord es muy buen dato que muestra la fortaleza de la economía nacional.

“22 millones 837 mil 768 son empleos formales, este es el cierre de noviembre, normalmente en diciembre también aumenta».

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el modelo económico de la Cuarta Transformación significa aumento en el empleo y recuperación del salario mínimo.

Historia

Y es que recordó que en el último periodo de José López Portillo y en la época neoliberal, el salario de las y los trabajadores cayó cuatro veces generando mayor pobreza.

En tanto que a partir del 2018 con el expresidente AMLO comenzó la recuperación del salario y continuará su incremento en el Segundo Piso de la Transformación.

El cual es hasta llegar al objetivo de 440 pesos diarios al final del sexenio.

“El aumento al salario distribuye la riqueza, además de los Programas para el Bienestar. Por eso luchamos, eso es lo que quiere decir ser humanista, que la gente viva mejor”, agregó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, resaltó 19 millones 800 mil 325 empleos permanentes, la cifra más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social.

Resaltó que, del total de puestos, 9 millones 229 mil 547 son ocupados por mujeres, quienes aportan el 40.4 por ciento del empleo total.

Además en lo que va del año se han creado 98 mil empleos en los que se ha sumado únicamente este sector de la población.

INEGI

Por otra parte, expuso que el pasado 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones.

En la que destaca además que, en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo remunerados registraron 40 millones, lo que representa un incremento de 600 mil.

Lo anterior con respecto al primer trimestre del año con 39.4 millones, es decir un crecimiento anual del 1.3 por ciento.

Además de que en el segundo trimestre las remuneraciones registraron 298 mil 061 millones de pesos más, es decir, 6.5 por ciento de crecimiento anual, respecto al primer trimestre del año.

Expuso que durante noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo, por ello, en lo que va del año se han generado 599 mil 389.

Lo que equivale a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento; y en los últimos 12 meses, 194 mil 130 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.9 por ciento.

Calidad

Por otra parte, además, puntualizó que la calidad del empleo se refleja en que el salario de cotización es de 624.9 pesos diarios, esto es un incremento en los últimos 12 meses de 7 por ciento para los trabajadores afiliados al IMSS.

Explicó que con el aumento al salario mínimo que anunció Sheinbaum el salario base de cotización seguirá creciendo.

Al tiempo que recordó será, a partir del 1 de enero de 2026, de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Frontera Norte.