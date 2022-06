Ohio autoriza profesores armados, requiere 4 horas de curso de manejo

Oleada de protestas contra ataques armados en 300 ciudades de EE.UU. Partidos acuerdan medidas tímidas. En contrapunto Defensa urge más armas a Ucrania

Regeneración, 15 de junio de 2022. Fin de semana de protestas en EE.UU., contra los ataques armados y por el control de armamento. Al tiempo que Ohio aprueba armas con cursos express para profesores de escuela.

Por su parte senadores Demócratas y Republicanos llegan a acuerdos tímidos. Incluso Biden habla de «acuerdo histórico».

Al tiempo que en el tema de las armas fuera de casa, la Defensa de EE.UU, urgió la entrega de los cargamentos de armas comprometidos a Ucrania.

Armados

Así, este fin de semana miles de manifestantes han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de EE.UU, para exigir mayor control para la posesión de armas.

En ese sentido los portales señalan protestas en al menos 300 ciudades emblemáticas como Washington, Florida, Míchigan, Portland o Nueva York.

Además se indica que las manifestaciones fueron convocadas por la Marcha por Nuestra Vida.

Esto es, por estudiantes supervivientes de la matanza perpetrada en un instituto de Parkland, Florida, en 2018, cuando murieron 17 personas.

Columbia

«Basta», declaró la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, durante la manifestación en la capital federal.

-«Puedo hablar como alcaldesa, como madre, por los millones de estadounidenses y alcaldes estadounidenses que piden que el Congreso haga su trabajo».

Y su trabajo «es protegernos, proteger a nuestros hijos de la violencia con armas de fuego», ha apuntado, según recoge la cadena CBS.

Quitarlos

«Si nuestro gobierno no puede hacer nada para evitar que 19 niños sean asesinados en su propio colegio, que sean decapitados, ha llegado el momento de cambiar quién gobierna».

Lo anterior señaló David Hogg, superviviente del ataque de Parkland.

Otra superviviente y fundadora de la Marcha por Nuestras Vidas, X González, dijo «nos están matando» e imploró al Congreso que intervenga.

-«Esta vez es diferente porque no es una cuestión política, sino moral. No de derechas e izquierdas, sino de bien o mal. No se trata de condolencias y oraciones, sino de valentía y acción».

Lo anterior, dicho por Yolanda King, nieta de Martin Luther King durante las protestas por los ataques armados.

Nueva York

Asimismo, en Nueva York, donde el alcalde neoyorquino, Eric Adams, se sumó a la protesta y decenas de miles en la concentración de Washington.

Lunes

Sin embargo, tras las protestas, Ohio autorizó la Ley 99, que permite a profesores portar armas de fuego en los colegios.

Además con una drástica reducción del mínimo de horas de manejo que pasan de 700 horas a solo 4 horas.

Y es que el gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine, firmó el lunes la conocida como Ley 99.

«Mi oficina ha colaborado con la Asamblea General para eliminar cientos de horas del currículum que son irrelevantes para la seguridad en los colegios».

Lo anterior señaló DeWine.

Además dijo que era una formación sea específica en un entorno escolar, con «un entrenamiento pertinente en escenario simulado».

Cabe destacar que la norma, que no incluye un mínimo necesario de horas de formación, fue aprobada por el Congreso de Ohio, controlado por el Partido Republicano.

Así el mínimo para portar armas será de cuatro horas de formación «basadas en escenario» o ejercicios simulados de entrenamiento.

Por otra parte el máximo del entrenamiento es de 24 horas de curso y los usuarios de estas armas se someterán cada año a una comprobación de antecedentes.

Y es que hasta ahora un maestro debía convertirse en agente de paz con más de 700 horas de formación para poder portar un arma.

Control

Al parecer un un grupo de senadores demócratas y republicanos ha llegado a un principio de acuerdo sobre control de armas.

Esto, para sacar adelante un proyecto de ley que combinaría modestas restricciones sobre acceso y tenencia con importantes inversiones en salud mental y seguridad escolar.

Además, el acuerdo, anunciado este domingo, cuenta con el respaldo de 10 demócratas y 10 conservadores.

Al tiempo que se señala que esto pone fin a un diálogo político en punto muerto durante más de un año, en medio de incesantes ataques armados.

Si la iniciativa, adelantada entre otros medios por el diario The Washington Post y la cadena CNN, se convierte en ley, supondría la restricción federal más significativa desde los años noventa.

-“Cuanto antes llegue a mi escritorio, antes podré firmarlo y antes podremos implementar estas medidas para salvar vidas”, reaccionó el presidente Joe Biden.

mediante un comunicado, en el que subraya que el texto, “que refleja importantes pasos en la dirección correcta”.

E incluso dijo que sería “la legislación de seguridad de armas más importante aprobada por el Congreso en décadas”.

Sin embargo, el proyecto bipartidista deja fuera medidas clave defendidas por Biden y por los grupos a favor del control de armas.

Esto es, como prohibir la venta de fusiles de asalto y de cargadores de gran capacidad o elevar la edad mínima para comprar armas semiautomáticas de 18 a 21 años.

Como novedad, el texto introduce una cláusula para solventar lo que se denomina “laguna legal del novio”.

Esto es prohibir a las parejas, no solo a los cónyuges, poseer armas si han sido condenados por violencia de género.

El acuerdo bipartidista establece que los maltratadores condenados o con órdenes de alejamiento serán incluidos en las verificaciones de antecedentes penales al margen del estado civil.

Aunque todavía no se ha redactado el texto definitivo, la noticia supone un gran avance.

En tanto que en el Senado el grupo de trabajo busca consolidar la firma de 10 senadores republicanos antes de la presentación oficial del acuerdo para garantizar su aplicación.

Contrapunto

Y más allá del tema de los ataques armados al interior de Estados Unidos, su secretario de Defensa, Lloyd Austin, urgió a los países occidentales mantener su compromiso con Ucrania.

Esto es, enviando las armas que este país reclama con vehemencia para resistir la invasión rusa.

«Tenemos que intensificar nuestro compromiso común con la autodefensa de Ucrania y tenemos que poner mayor empeño aún para garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma».

Lo anterior afirmó Austin en una reunión en Bruselas de medio centenar de países que respaldan a Ucrania.

Finalmente, El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles la eliminación de un depósito de armas suministrado por los países occidentales a las fuerzas del ejército de Ucrania en Donbas.