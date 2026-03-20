OMC alerta sobre posible desaceleración económica en 2026

La OMC plantea dos escenarios, dependerá de la duración del conflicto militar y de las tarifas de la energía, cuál se materializa

Regeneración, 19 de marzo 2026– La OMC proyectó una considerable desaceleración en el comercio internacional de bienes durante este año, con un crecimiento limitado a 1,4% si los costos energéticos siguen siendo altos debido a la guerra en Oriente Medio.

Comercio global

Si esto se confirma, el comercio global estaría 3,2 puntos porcentuales por debajo del 2025 (cuando se vio un aumento del 4,6%).

“El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos que pesan sobre el comercio mundial.

Con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones en los costos para los consumidores y las empresas”.

Esto fue señalado el jueves por la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala.

Alertas

Las alertas de la OMC se hicieron públicas durante la presentación de su informe sobre Perspectivas y estadísticas del comercio mundial.

El conflicto en Medio Oriente y su consiguiente aumento en los precios del petróleo y del gas han reavivado el temor a una potencial crisis económica global.

En este sentido, los economistas de la OMC ajustaron sus estimaciones y plantearon dos escenarios debido a la incertidumbre del conflicto.

En el primero, se considera una estabilización de los precios de la energía a corto plazo.

Desaceleración

El comercio mundial de productos aumentaría 1,9%, lo cual representa una fuerte desaceleración comparada con el 4,6% de 2025.

Por su parte, el comercio de servicios se estimaría en 4,8%, también inferior a la cifra del año pasado (5,3%).

Sin embargo, en el segundo caso, la OMC indica que la previsión de comercio global para 2026 crecería solo un 1,4%.

Este escenario se daría, si los precios del petróleo y del gas natural licuado se mantienen altos durante todo el año.

Suposición

Bajo esta suposición, el comercio de servicios se vería afectado, con un crecimiento del 4,1% en este año.

En ambos escenarios, los analistas de la OMC creen que habrá una recuperación para 2027.

La OMC destacó el efecto del cierre del estrecho de Ormuz en el abastecimiento de fertilizantes, que son cruciales para la agricultura a nivel mundial.

Cerca de un tercio de las exportaciones globales de fertilizantes transitan por esa ruta marítima.

Aumento

El bloqueo provocó un aumento significativo en los precios de esos productos.

“Los principales productores agrícolas como la India, Tailandia y el Brasil dependen del Golfo Pérsico para el 40%, el 70% y el 35%…

…respectivamente, de sus importaciones de urea (el fertilizante más utilizado)”, remarcó la OMC.