ONU pide 74.2 millones de dólares para Cuba tras huracán Melissa

Cuba: Acceso restringido al financiamiento por el bloqueo. Un millón de personas afectadas en viviendas, cultivo e infraestructura por Melissa

Regeneración, 6 de noviembre de 2025.– El huracán Melissa, de categoría 3, golpeó la región oriental hace una semana. La magnitud de los daños materiales es descrita como «profunda».

El plan busca recaudar urgentemente $74.2 millones de dólares. Se espera beneficiar a cerca de un millón de personas afectadas.

Daños

La Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Cuba difundió el documento. Se requiere una acción «crítica» para proteger a los grupos vulnerables. También se busca la recuperación de los servicios esenciales interrumpidos.

En consecuencia, el desastre impactó a 2.2 millones de personas. Las provincias más golpeadas son Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. La población sufre afectaciones en vivienda y comunicaciones básicas.

El recuento provisional de daños es catastrófico, según la ONU. Unas 60,000 viviendas tienen afectaciones de diversa magnitud. Además, 461 centros médicos y 1,552 escuelas reportan destrozos. Esto representa el 57% de los centros educativos de la región.

Asimismo, la seguridad alimentaria se ha visto seriamente amenazada. Se han dañado más de 78,700 hectáreas de cultivos.

La infraestructura de telecomunicaciones sufrió un colapso parcial. Hasta el 90% de las antenas de radio base en las provincias orientales resultaron afectadas.

Cooperación internacional

Por otra parte, la ONU denunció un agravante estructural a la emergencia. Cuba está «excluida de las principales instituciones financieras internacionales».

Esto restringe su acceso a fondos para la recuperación económica y social. La cooperación internacional resulta vital ante esta situación.

El Gobierno cubano, por su parte, reportó el 6 de noviembre daños actualizados. Cerca de 76,689 viviendas quedaron afectadas; 4,743 fueron derrumbes totales. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, detalló las cifras.

Finalmente, el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que «cualquier cifra preliminar queda por debajo de la afectación real».

No se han reportado víctimas mortales, gracias a la evacuación de 1.3 millones de personas. La «recuperación va a demorar», reconoció el mandatario cubano.