Operación Caudal: Caen 6 objetivos prioritarios en Edomex

Líderes detenidos por lucrar con el agua, además de robo, homicidio, extorsión, montachoques. Incluye 6o Regidor de Chalco, Edomex

Regeneración, 25 de noviembre de 2025. La Fiscalía del Estado de México subrayó la detención de cinco hombres y una mujer como objetivos prioritarios de la Operación Caudal, en su segunda fase.

Y es que los detenidos son investigados por delitos contra el servicio público y distribución del agua, homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia.

Además de despojo de propiedades, disparo de arma de fuego y contra la salud, entre otros. Podrían alcanzar penas hasta de 100 años de prisión.

«Estos sujetos forman parte del entramado criminal que actúa bajo el auspicio de supuestas organizaciones sindicales», aseveró la Fiscalía mexiquense.

Caudal

Seguidamente, se narra cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias “El Maya” y María del Carmen “N”.

Como se indica, identificados como objetivos prioritarios de la Operación “Caudal”, por su probable participación «como ordenadores de actividades delictivas en la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en la entidad».

Cabe destacar que se indica que los ahora detenidos eran líderes o integrantes relevantes de las organizaciones sociales con fachada de sindicatos.

Mismas, autodenominadas “Sindicato 22 de Octubre”, “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)”.

Asimismo, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)”, “La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”.

Estas dos últimas, aliadas de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON)”.

Estos grupos, se encuentran relacionados con hechos delictivos señalados en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca.

Extendiéndose a La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco, principalmente.

Rige Edomex

Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, actualmente Sexto Regidor en el municipio de Chalco, es identificado como líder del «Sindicato 22 de Octubre».

De acuerdo a las investigaciones, utilizaba su grupo delictivo para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través pipas irregulares, propiedad de sus integrantes.

Además ordenaba agredir a conductores de vehículos ajenos a su organización.

También se le relaciona con la invasión de predios que, en algunos casos contaban con pozos. De donde, sin los permisos oficiales, extraían agua para su comercialización.

Además, en otros casos, eran viviendas despojadas a sus legítimos propietarios y entregadas a integrantes de su organización criminal.

Joyita

Se abunda por parte de la Fiscalía Edomex que Jimmy también es investigado por homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo, entre otros.

Mismo, detenido el pasado 21 de noviembre por elementos de esta Fiscalía quienes le cumplimentaron orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de dos masculinos, hechos registrados en el municipio de La Paz.

En la misma fecha fue detenido Juan “N”, identificado como Secretario General de la “FITTAM” y vocero del «SUTMEX”.

Y es que con el fin de acaparar la distribución y el cobro ilícito del agua, este sujeto ordenaba agresiones y robos con violencia en agravio de propietarios de purificadoras.

Así como agresiones a conductores o dueños de pipas ajenas a sus grupos.

De igual forma, se le investiga por presionar a autoridades de los tres órdenes de gobierno «a través de prácticas extorsivas», dice la fiscalía Edomex.

Con lo cual, favorecer a sus agremiados en trámites jurídico-administrativos, relacionados con predios e inmuebles irregulares o despojados.

A este sujeto le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de un masculino en el municipio de Teotihuacán.

Al momento de su detención le fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres y cargadores, así como bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

Otors

En otra acción operativa se logró la detención de Guillermo “N”, quien, de acuerdo a información recabada, recibía instrucciones directas de alias “Gimy” y/o “Jimmy”.

Esto,, para instalar tomas clandestinas de agua potable en las redes oficiales y “administrar la venta y distribución de la ordeña” con el uso de pipas irregulares operadas por sus agremiados.

Por lo anterior, a Guillermo “N” se le señala como un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre”.

Tras su detención, se le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de extorsión por hechos cometidos en agravio de una femenina en el municipio de Nezahualcóyotl.

Otro de los objetivos prioritarios detenidos es Ricardo “N”, quien, como presunto integrante de «La Chokiza».

Y mismo quien fungía como propietario de pipas del referido grupo criminal y era el encargado de administrar tomas de agua clandestinas.

Se cuenta con información de que el ahora detenido, ordenaba agresiones a conductores de pipas ajenas a su organización.

Las cuales se cometían con “monta choques”, disparo de arma de fuego o privación de la libertad.

Ricardo “N”, detenido en cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de extorsión registrada en el municipio de Ecatepec, en agravio de un masculino.

Maya Edomex

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, capturaron a Juan Manuel “N” alias “El Maya”, presunto líder de la organización “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”.

Hasta antes de su captura, este sujeto, también era identificado como generador de violencia en el municipio de Ecatepec.

Alias “El Maya” se desempeñó como elemento de la Policía Municipal de Ecatepec. Así mismo entre el 7 de agosto de 2019 y el 24 de abril de 2025 fue detenido en cuatro ocasiones.

Esto es, explica, dos de estas por delitos del fuero común tales como portación de arma de fuego y homicidio.

Así como dos más por ilícitos del fuero federal tipificados como enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.

El 24 de noviembre le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por hechos diversos de extorsión.

Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales.

Así como diversos identificadores de su grupo delictivo.

Finalmente, de este mismo grupo criminal, también fue detenida María del Carmen “N”, a quien también se le relaciona con actividades delictivas de despojo.

Esto, ya que, la investigada facilitaba predios invadidos para que funcionaran como pensiones de pipas de agua y otros vehículos, además de ocupar viviendas de manera ilegal.

Carmen líder

Presuntamente, el 14 de diciembre del 2024, alias “El Maya” y María del Carmen “N”, en compañía de diversos integrantes de “Los Mayas”, extorsionaron juntos.

Así, mediante la amenaza de invadir una casa habitación ubicado la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, Edomex; exigieron al dueño 200 mil pesos.

Ambos emplazaron a la víctima a realizar el pago total de la exigencia extorsiva a más tardar el 10 de enero del 2025.

Sin embargo, al no hacer el pago, la desalojaron de su inmueble amagándola con armas de fuego.

Por los hechos referidos, se le cumplimentó orden de aprehensión a María del Carmen “N” y Juan Manuel “N” alias “El Maya”, por el delito de extorsión.

Sixtillizos

Finalmente, los 6 detenidos llevados Centros Preventivos y de Readaptación Social estatales en Neza, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez.

Cabe señalar que los grupos “Sindicato 22 de Octubre” y “FITTAM”, en particular su líder Juan “N”, son señalados como organizadores de los bloqueos del pasado 27 de octubre.

Esto, en contra de la primera fase de la Operación “Caudal”, manifestaciones realizadas coordinadamente con otras supuestas agrupaciones sindicales.

Señalando a “ACME”, “USON” y “Los 300” para desacreditar el aseguramiento de pozos, tomas de agua y pipas ilegales que servían como fuentes de financiamiento de grupos criminales.

Tel

La Fiscalía General de Justicia del Edomex pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770

O bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.