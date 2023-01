Opinión: ¿Dónde Está? ¿Dónde Están?

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.- Habían ido a esperar a su padre a las afueras del metro, su mamá entró unos minutos al baño desde donde alcanzó a escuchar una voz parecida a la de su hija gritando ¡mamá!.

Para cuando salió del servicio no encontró a Ángela donde se suponía debería estar, la gente cruzaba con indiferencia ante el estupor y el miedo que se apoderaron inmediatamente de su madre que en principio buscó con la vista, “quizá se fue a bobear por los puestos” pensó, tratando de serenarse, eran las 17:30 y solo había estado unos minutos ausente.

Preguntó en algunos puestos, tratando de que el corazón no se le saliera del pecho, -aquí pasa mucha gente- respondió uno; -no, no vi nada- respondió otro; la empleada de los baños si recordaba haber visto a la chica de 16 años, -sí, de pelito recogido, jeans y playera gris. La vi pero me distraje y ya no supe- Fue el testimonio más cercano que pudo obtener la madre.

Ahí comenzaron los gritos entre el laberinto de puestos que rodean el paradero de Indios Verdes. María Ángela Olguín había desaparecido. Era el jueves 19 de enero. La ficha de investigación de la fiscalía da cuenta de sus señas particulares y cómo iba vestida: 1.52 de estatura, complexión delgada, tez clara, cabello negro semi ondulado, vestía pantalón de mezclilla, tenis blancos playera gris con letras azul marino, mochila negra. Tiene. Una perforación en la nariz con un piercing y un tatuaje con forma de corazón en la muñeca izquierda.

Durante el fin de semana la familia y un grupo de personas se manifestaron en la alcaldía Gustavo A. Madero, bloqueando la carretera México-Pachuca en dirección a Ecatepec para pedir la acción policial mientras que, desafortunadamente, se reportaba la desaparición de otras dos menores: Tonantzin Blanco Cortés de 11 años y Gabriela Giselle Cabrera Herrera de 14 años.

No hay testigos, las cámaras de la zona no funcionan, en el primer caso, una cámara lejana pudo ver como un hombre se llevaba a Angela por la fuerza, en los otros dos no existe ni siquiera esa pista. Mientras tanto, el alcalde de la demarcación, Francisco Chiguil Figueroa no ha emitido ningún comunicado ni se sabe la razón por la que las cámaras de seguridad han permanecido sin funcionar desde hace meses (como afirmaron los vendedores de la zona).

En México hasta 2022, el total de desaparecidos reportados fue de 109,000 y la cifra sigue creciendo, el problema es tan grave que hay diversos grupos de búsqueda surgidos de la sociedad civil que se han dedicado casi de tiempo completo a la localización de los desaparecidos ya que para el propio gobierno es desbordante el problema.

Lo inquietante es: ¿cómo puede desaparecer una jovencita entre tanta gente?, ¿cómo es posible que “nadie viera” nada?, más aún ¿cómo es posible que NADIE interviniera?

El colectivo que permanece en silencio, sin querer ver ni oír cuando se comete un acto delictivo de esta naturaleza es el que permite que el fenómeno crezca, “por no meterse en líos”. Mientras tanto, jovencitas seguirán desapareciendo si como sociedad permanecemos mudos, mancos y ciegos ante situaciones tan graves. Hoy fueron ellas, mañana podrían ser tus hijas y te verás con la impotencia de saber que como tú entonces, nadie hizo nada por protegerlas.

Si las viste o tienes algún dato para su localización, repórtalo a la fiscalía: (55)5345 5067 (55) 5345 5082

Sigue a Ana María Vázquez en Twitter como @anamariavazquez