Asedio a California, la batalla entre Newsom y Trump

Trump de «incompetencia y la ignorancia maliciosa, que busca la muerte del pensamiento independiente» acusa gobernador de California

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha intensificado su batalla contra la administración de Donald Trump, a la que acusó de tener una «implacable y desquiciada obsesión con California».

Y es que en una dura crítica, Newsom denunció que la Casa Blanca se ha embarcado en una campaña de ataques y recortes que amenazan los valores y logros del estado.

E incluso describiendo al gobierno federal como una entidad «construida sobre la incompetencia y la ignorancia maliciosa, que busca la muerte del pensamiento independiente».

California

El enfrentamiento, que ya lleva nueve meses de intensa batalla, abarca desde la política migratoria hasta la lucha contra el narcotráfico y la gestión de la Guardia Nacional.

Cabe destacar que Trump ha desplegado un arsenal de acciones contra California, que han provocado protestas masivas y una escalada de tensiones.

Una de las acciones más polémicas fue el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles para, supuestamente, «proteger instalaciones federales» y controlar las protestas.

Despliegue

Asimismo, el 7 de junio de 2025, unos 4,200 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina fueron movilizados a Los Ángeles por orden de Trump.

Este despliegue, que Newsom ha calificado de «ilegal» por no contar con la aprobación del gobernador, se extendió hasta mediados de julio.

Por otra parte, dijo que la medida, además de extralimitar la autoridad del gobierno federal, ha generado un costo de 118 millones de dólares para los contribuyentes.

E incluso, desglosó los gastos en 71 millones en alimentos y necesidades básicas, y 37 millones en salarios para los soldados.

En tanto que 4 millones en suministros logísticos, 3.5 millones en viajes y 1.5 millones en costos de desmovilización.

Newsom catalogó estos gastos como «un tremendo desperdicio, fraude y abuso» y un «teatro político».

Señalando que la mayoría de las tropas no fueron utilizadas en tareas activas, sino que permanecieron en la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Los Alamitos.

Destacó que esta movilización desvió personal de funciones civiles esenciales, como la lucha contra los incendios forestales y las operaciones antidrogas.

Lo que puso en riesgo la seguridad y el bienestar de los californianos. Un juez federal, Charles Breyer, respaldó la posición de Newsom, dictaminando que Trump «violó la ley federal» al enviar las tropas.

Recortes

Pero el asedio no se ha limitado al ámbito militar.

Trump ha atacado de lleno las políticas progresistas de California, un estado que durante mucho tiempo ha sido un bastión de valores liberales.

Asimismo, las acciones de la administración Trump incluyen recortes de fondos para el proyecto del tren de alta velocidad del estado.

Además la revocación de la normativa estatal que prohíbe la venta de autos nuevos a gasolina, una medida pionera en el país.

Incluyendo demandas contra leyes estatales, como la que permite a niñas transgénero competir en equipos deportivos femeninos.

Cabe destacar que entre las medidas se cuenta la suspensión de la financiación a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Lo anterior, bajo acusaciones de violaciones de derechos civiles.

Defensa

“Yo me pregunto, si yo como senador me tratan así: ¿Cómo tratan hoy a los cocineros, jornaleros y campesinos? ¿Como tratan hoy a migrantes pacíficos que luchan hoy en Los Ángeles, California?”; Alex Padilla.



Así las palabras del Senador de origen latino tras ser violentado por… pic.twitter.com/B8CB8hlIvN — Juncal Solano (@juncalssolano) June 12, 2025

Frente a la embestida de la Casa Blanca, Newsom ha respondido con una estrategia legal y política agresiva para proteger los valores de California.

«Sería un error pensar que California se acobarda ante esta avalancha”, aseguró.

El estado ha demandado a la administración federal en 41 ocasiones.

Por otra parte los legisladores han autorizado una donación de 50 millones al Departamento de Justicia de California y a otros grupos legales para financiar la defensa de las políticas progresistas.

Además, el gobernador ha aprovechado su discurso sobre el Estado del Estado y sus comunicados oficiales para destacar la resiliencia y los logros de California.

Esto es, como su rápida recuperación de los incendios forestales, los avances en energías renovables y educación, y el crecimiento de su economía, que supera los 4.1 billones de dólares.

Newsom ha utilizado estos hitos para contrarrestar la narrativa de caos y disrupción impulsada por la administración Trump.