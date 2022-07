Papa Francisco exhibe los “pecados” de los medios; pide por la unidad de Latinoamérica

El Papa Francisco señaló la importancia que se tiene en la comunicación, pues significa involucrarse para informar y no opinar.

Regeneración, 3 de julio del 2022. El líder de la iglesia Católica, el Papa Francisco, ofreció una entrevista en la que se refiere a diferentes temas de índole político, económico y social.

Durante la charla con la Agencia Nacional de Noticias Télam, el Sumo Pontífice señaló que la pandemia fue muy desigual; pues incluso con la vacunación, África sigue recibiendo la menor cantidad de vacunas contra la Covid-19.

Asimismo, el líder de la iglesia católica fue cuestionado sobre su visión de América Latina, que muestra una inclinación hacia la izquierda.

“En los últimos años Latinoamérica comenzó a mostrar alternativas al neoliberalismo a partir de la construcción de proyectos populares e inclusivos. ¿Cómo ve a Latinoamérica como región?”, se le cuestionó al Papa.

La respuesta del líder religioso fue la necesidad de que América Latina termine con imperialismos explotadores.

“Siempre fue víctima, y será víctima hasta que no se termine de liberar, de imperialismos explotadores. Eso lo tienen todos los países. No quiero mencionarlos porque son tan obvios que todo el mundo los ve”.

El Papa Francisco pide trabajar por la unidad de Latinoamérica

El Papa Francisco señaló que es necesario trabajar para la unidad de los países de Latinoamérica.

“Esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana. Donde cada pueblo se sienta a sí mismo, con su identidad y, a la vez, necesitado de la identidad del otro. No es fácil”.

Además, el sumo pontífice destacó que en la comunicación hay que involucrarnos.

“Por eso es importante distinguir «pasó esto y pienso que es esto». Hoy, lamentablemente, el «pienso» lleva a deformar la realidad. Y esto es muy serio”.

Asimismo, el argentino se refirió a la calumnia y las mentiras en la comunicación.

“Primero, la desinformación: decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decí todo, no podés desinformar. Segundo, la calumnia. Se inventan cosas y a veces destruyen a una persona con una comunicación”.