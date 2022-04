Paraíso de Islas Marías abierto al pueblo de México: AMLO

AMLO inauguró Museo de las Islas Marías. Recordó frase bíblica que dice que la voz del pueblo es la voz de dios. Agradece a Marina y Ejército

Regeneración, 9 de abril del 2022. AMLO inauguró el Museo de las Islas Marías. En su pronunciamiento destacó que se abrirá ese paraíso para que sea visitado por todas las clases sociales del país.

Además recordó como «el pueblo puede convertir el infierno en paraíso» y subrayó que los cambios en el país se desarrollan gracias al pueblo.

Lo anterior en referencia a que las Islas Marías antes era un conocido centro penitenciario y que incluso en torno a ello José Revueltas escribió «Los muros de Agua».

AMLO

Durante su mensaje AMLO dijo que «esta prisión famosa por su crueldad ahora es un centro de recreación, para la cultura».

Incluso dijo, para el conocimiento de la historia en especial para el conocimiento de la literatura y también para la defensa del medio ambiente.

Asimismo consideró que fue «muy buena la decisión que tomamos».

Al respecto AMLO señalo que se va a consolidar en unos meses más este proyecto para que todos los mexicanos puedan visitar la Isla Madre.

Y que puedan conocer lo que sin duda es un paraíso, aseveró.

Pueblo

«Hace dos días hablaba yo de como el pueblo puede convertir el infierno en paraíso y como el pueblo logra muchas cosas», puntualizó.

Al tiempo que expresó que «por algo en la frase bíblica se expresa que la voz del pueblo es la voz de dios».

-«El pueblo es el que transforma, es el motor del cambio», aseveró.

Además, recordó que por el pueblo se están llevando a cabo cosas muy importantes en nuestro país.

Así, «en tres meses de acuerdo a lo que nos informó el gobernador de las Islas Marías ya se abre esta isla para los visitantes».

-«van a tener mucho que observar recrear, explorar, disfrutar, mucho», aseveró AMLO, incluso desde que se suban al barco».

En este sentido precisó que viaje se podrá hacer desde San Blas, Nayarit o en Mazatlán.

-«…, desde que zarpen van a estar recreando nuestra historia, nuestro pasado, con sus claros oscuros».

Incluso dijo que en el viaje da tiempo para terminar de leer el libro de José Revueltas, «Los Muros de Agua».

Marina

Por otra parte dijo que viajó en un barco de la armada que se adaptó en los astilleros que tiene la secretaría de Marina.

-«Quedó muy bien, para 270 pasajeros, pero se van a adquirir dos barcos más, Ferries».

Además informó que se van a terminar de habilitar las construcciones ya existentes para alojar visitantes.

En este sentido precisó que no se está alterando en nada el medio ambiente, porque, precisamente el propósito es conservar la naturaleza.

Por ello, AMLO aclaró que «no se van a hacer edificios, no se van a hacer hoteles».

Al tiempo que explicó que dichas instalaciones eran las que se usaban como prisión, que administracione anteriores llenaron de presos.

-«…, decisión que yo considero injusta, aberrante de sobrepoblar esta isla con reclusos. Algo hasta violatorio de derecho humanos», señaló AMLO.

Internet

Asimismo AMLO dijo que en las Islas Marías hay internet.

Al respecto, recordó que «tenemos pendiente y un compromiso de que en todo el territorio nacional tengamos servicio de internet».

De modo que «quien venga va a sentirse muy contento muy satisfecho y vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos».

-«…, que no sea una isla para la élite», aseguro y precisó que se va a buscar el equilibrio, porque hay casas muy bellas aquí en la isla.

No estamos hablando de lo grandote «sino de la grandeza, estamos hablando de la belleza con austeridad» puntualizó el presidente de México.

Aseguró que podrán visitar las Islas María tanto personas de gran turismo como el pueblo. Es decir familias que con sus ahorros puedan visitar el sitio.

En este sentido AMLO aclaró que no se van a rentar instalaciones por 6 meses o 1 año, sino por días para dar oportunidad a todos de visitarla.

Mar

Aclaró que será la secretaría de Marina se va a hacer cargo de ofrecer esos paquetes.

Es decir, «porque van a poder trasladarse en avión hasta Tepic o Mazatlán y tomar el barco o llegar a San Blas o Boca de Chila.

En este sentido informó que se va a crear un sector naval, en Chila, porque se cuenta con 80 hectáreas y se va a tener un hotel.

Y es que se ampliará el aeropuerto de la Isla Madre para poder trasladar personas en avión, aunque subrayó que lo mero bueno es el barco incluidos los tipo ferries.

Extraordinario

-«Además es una experiencia extraordinaria, para contemplar el mar, la naturaleza, las costas, los manglares y todas las especies marinas, las ballenas».

Película

AMLO narró que vio una película, misma que recomendó que se llama Islas Marías.

Al respecto recordó que se trata de una cinta con Pedro Infante, bajo la dirección del Indio Fernández y la fotografía de Figueroa.

-¿Por que permitieron exhibirla, por qué no la enlataron?- interrogó AMLO, y respondió, porque no queda mal el gobierno en especial no queda mal el ejército.

De hecho, recordó, la película «empieza con la ceremonia dedicada a los Niños Héroes y un personaje por lealtad y por el honor se quita la vida».

-«Nada más que como los grandes escritores, y esto me lo ha hecho notar Beatriz (su esposa), para evadir la censura, escriben con mucha sutileza».

Entonces no hacen una denuncia en contra del régimen abiertamente, pero logra, su propósito, de transmitir el mensaje.

-«Magistral, extraordinaria, entonces, todo eso es lo que significa lo que hoy estamos constatando el avance para este centro de cultura de historia».

Subrayó que el sitio es en defensa del medio ambiente.

Armadas

Por otra parte, agradeció a la Secretaría de Marina todo su apoyo.

-«Siempre lo he dicho, hay dos sostenes, dos muros que apoyan y que mantienen al Estado mexicano, al estado con dimensión social, al estado democrático de derecho».

Y explicó: «Dos columnas la secretaría de la defensa y la secretaría de Marina. Dos grandes instituciones que nos han ayudado mucho».

Incluso AMLO dijo no exagerar, «no tendríamos los resultados que se han alcanzado sin el apoyo leal de estas dos instituciones que forman parte del pueblo de México».

Por eso digo y repito, «que los marinos, los soldados son pueblo uniformado».

En este sentido dio gracias a la secretaría de Marian y recordó la participación de las fuerzas armadas en grandes obras.

Esto es, como el aeropuerto Felipe Ángeles, «como en diciembre vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya construido por los ingenieros militares».

Incluso recordó que gracias a las fuerzas armadas fue posible distribuir 220 millones de dosis de vacunas para enfrentar el Covid.

Y, recordó que se han construido ya mil 500 sucursales del Banco de Bienestar, «vamos a construir 2 mil 700 sucursales.

-«Es el banco más grande México. Para distribuir, para dispersar los fondos al pueblo. Sobre todo a la gente humilde, a los pobres de México», subrayó AMLO.

Es decir, a 25 millones de hogares, «bueno esas son obras que estamos haciendo con las fuerzas armadas», recalcó.

Eso, más la seguridad, garantizar la paz, puntualizo, no sin antes agradecer directamente el apoyo de las fuerzas armadas.