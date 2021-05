Regeneración 20 mayo 2021. El tema de los ovnis vuelve a estar en boca de todos, pues algunos medios de comunicación han señalado que la oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y otras agencias federales estarían preparando un informe sobre objetos voladores no identificados.

Dicho informe habría sido ordenado por una disposición en el proyecto de ley de asignaciones de 2.3 billones de dólares del año pasado.

El director de inteligencia nacional y el secretario de Defensa deberán elaborar un “análisis detallado de los datos e inteligencia de fenómenos aéreos no identificados recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, el Grupo de Trabajo de fenómenos Aéreos y el FBI.

Cabe soñar que recientemente en el programa “60 Minutes” de CBS, Ryan Graves, ex piloto de la Marina de Estados Unidos aseveró que los vio “todos los días durante al menos un par de años”.

Graves habló sobre un avistamiento frente a la costa de Jacksonville, Florida en 2015.

Por su parte, Luis Elizondo, un antiguo oficial superior de inteligencia y portavoz habitual de la UAP también hizo referencia al tema de los ovnis.

Elizondo agregó que parece una locura pero “es real”, indicó que en muchas ocasiones pensaron que se trataba de drones o basura espacial .

El ex funcionario afirmó a New York Post que probablemente en junio el gobierno de Joe Biden podría dar a conocer algunos documentos hasta ahora confidenciales.

“Imagine a technology that can… fly 13,000 miles an hour, that can evade radar… has no obvious signs of propulsion, no wings, no control surfaces… That’s precisely what we’re seeing,” says the former head of the Pentagon’s UFO investigation program. https://t.co/gaYglDoDGI pic.twitter.com/TToSqJqaAT

— 60 Minutes (@60Minutes) May 16, 2021