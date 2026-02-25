Venezuela nombra a Oliver Blanco para Europa y Norteamérica

El líder opositor Blanco consideró que es una oportunidad para “abrir espacios a diferentes visiones en beneficio del país”

Regeneración, 24 de febrero 2026– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó este lunes la inclusión de Oliver Blanco en el equipo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, al nombrarlo viceministro encargado de Europa y América del Norte.

#POLÍTICA | 🇻🇪 Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte, señaló que a lo largo de su carrera ha mantenido relaciones con distintos sectores políticos y su labor no responde a intereses partidistas, sino a una visión orientada al servicio del país.



Mensaje

Mediante un mensaje compartido en su canal oficial de Telegram, se destacó el perfil del nuevo funcionario.

Se menciona que es un “joven venezolano especializado en relaciones internacionales con experiencia en la oposición política, y tiene un fuerte compromiso con el país”.

Además, se agregó que “Venezuela se beneficiará de su dedicación y profesionalismo”, enfatizando que los espacios para los jóvenes en la vida nacional siguen siendo importantes.

Designación

La designación de Blanco es parte de una serie de cambios en la estructura de viceministerios diplomáticos.

Esto también incluye otras nominaciones, con el fin de mejorar la proyección internacional de Venezuela y fortalecer la red de relaciones externas del país.

Blanco posee formación en estudios internacionales y ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito político y comunicacional.

Licenciado

Es licenciado en Estudios Internacionales, graduado de la Universidad Central de Venezuela.

Y actualmente está cursando una maestría en Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad Metropolitana.

Fue asistente de Henry Ramos Allup cuando este era presidente de la Asamblea Nacional en 2016.

Comunicado

En un comunicado compartido en redes sociales, Blanco reiteró que no forma parte de los

partidos del gobierno actual.

No obstante, consideró que aceptar el cargo representa una oportunidad para “abrir espacios a diferentes visiones al servicio del país”.

Lo interpreta como un signo de voluntad hacia la unidad nacional.

Esto es especialmente relevante en un momento en que piensa que “la construcción de confianza es clave para definir nuestro futuro”.