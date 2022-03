¿Por qué traen pleito Residente y J. Balvin?, aquí te lo explicamos

De inmediato los seguidores de Residente comenzaron a reaccionar y consideraron que la canción esta repleta de verdades sobre J Balvin y aseguraron que lo humilló

Regeneración 4 marzo 2022. Residente y J Balvin vuelven a dar de qué hablar tras el estreno del nuevo tema del rapero.

Los problemas entre Residente y J Balvin vienen de tiempo atrás cuando intercambiaron comentarios tras el anuncio de los nominados a los Latin Grammy 2021.

«Los Grammys no nos valoran pero no necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido» , publicó J Balvin.