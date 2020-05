Por tener que pagar impuestos el enojo de Claudio X González

‘Mexicanos en Favor de la Corrupción’, está financiada por empresas que están molestos porque ya se prohibió la condonación de impuestos: AMLO

Regeneración, 11 de mayo del 2020. Con relación a la causas del enojo del empresario Claudio X González y otros que se dedican a lanzar ataques al gobierno de México, AMLO destacó que están enojados por que ahora tienen que pagar impuestos.

-«¿Por qué el enojo de Claudio X. González?»– inquirió el presidente en la Mañanera.

-«Bueno, es natural. Su papá fue, y lo digo porque es un asunto público, su papá fue asesor de Salinas»– remembro.

Consideró natural que quien propuso el aumento al precio de las gasolinas en el tiempo de Peña Nieto esté en contra de la 4 Transformación.

Al respecto aseguró: –» todavía hasta en el sexenio pasado fue el que recomendó a Peña que aumentara la gasolina».

-«Y le dijo: ‘Cuesta 10 pesos -empezando el gobierno- muy bien puede aumentar al doble, a 20 el litro’, y le hicieron caso, así terminó», indicó el presidente.

–«Entonces, era muy influyente y ahora ya no es así-, aseguró.

No pagaban impuestos

El presidente denomina «Mexicanos en Favor de la Corrupción», a la asociación que está financiada por empresas, muchas de ellas no pagaban impuestos.

-» ¿Cómo van a estar contentos? Están molestos porque ya se prohibió la condonación de impuestos»,

Buena persona el papá de Claudio X

Y es que AMLO se refirió a que se trata de diferencias políticas, existentes, e incluso que en términos personales el papá de Claudio X, es una buena persona como ser humano.

-«(…) como ciudadano, coincido con él, me refiero al señor, porque le vamos al mismo equipo de béisbol, a los Cardenales de San Luis«.

Aclaró: «no es un asunto personal, es otro tipo de cosas, son concepciones distintas. Entonces, por eso el enojo».

¿Qué decían?

En otra parte de su conferencia de prensa AMLO aludió al tema central del debate, relacionado al desarrollo.

En este sentido AMLO desecho la intromisión en la definición del plan de desarrollo nacional y cuestionó las medidas neoliberales defendidas por los conservadores.

Así mismo cuestionó el consumo enfermizo.

-«Y hay empresarios en México riquísimos y austeros, estamos hablando de arriba», atajó.

Nosotros en general tenemos que buscar la austeridad, postuló, «comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza».

«…, si ya tenemos zapatos ¿para qué más?»…la ropa indispensable, sólo eso.

-«Si se puede, tener un vehículo modesto para el traslado», incluso, agregó a su reflexión.

-«¿Por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían, te trataban; ahora es al revés, ve uno a una persona así muy extravagante y hasta se aleja uno», aseveró AMLO.

En todo caso: -«Sí a la austeridad republicana»- y esto «tiene que ver también con el gobierno».

La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, recordó.

CDMX, Covid alto y 25% de camas disponibles gracias a la gente: AMLO

AMLO cuarentena en cumplimiento. Se espera pronto descenso. Reapertura será pausada y con todo cuidado. No autoritarismo sino más solidaridad

Regeneración, 11 de mayo del 2020. El presidente destacó que en este momento se vive el pico más alto de casos de coronavirus en la Ciudad de México y la zona conurbada, contándose aún con el 25% de camas disponibles.

AMLO destacó una serie de hechos que han ayudado a contener la pandemia.

Se refirió a la solidaridad de la gente, desde luego, que ha guardado cuarentena y que es aprendieron las lecciones de otros países.

Declaró que toda vez que se prevé una reducción de casos, se presentará un plan de reapertura, con todo cuidado.

De hecho reconoció que si en el plan de reapertura –«se presentan problemas, damos marcha atrás»-, expresó.

Gracias a la solidaridad de la gente

En ese sentido subrayó que dicho plan de reapertura se hará por regiones y por niveles en cuanto a producción.

Para que se dieran así las cosas se contó con el apoyo de la gente, «por eso vamos a presentar el plan de reapertura», aseveró AMLO.

Reapertura pausada

A continuación describió una reapertura pausada y con la posibilidad de reestablecer cuarentena si es que se presentan problemas.

-«(…), poco a poco, avanzando, y si se nos presentan problemas damos marcha atrás, rectificamos.»

-«pero ya tenemos condiciones para hacer eso», es decir, presentar un plan de reapertura.

25 mil trabajadores de la Salud contratados

Abundó que se han contratado 25 mil trabajadores de la salud, tras lo cual anunció que el dia de mañana se presentará una cuantificación de acciones por parte de funcionarios del sector.

-«(…), les van a decir cuántos ventiladores cuántas camas de terapia intensiva se tenían y cuantas se tienen ahora. Sí se ha avanzado»-dijo a la prensa reunida en Palacio Nacional en la Mañanera.

New York Times, periódico famoso pero con poca ética: AMLO

‘No nos dejemos apantallar’, pidió AMLO. Sale nota con poca ética y conservadores periodistas, políticos corruptos atacan. Transformación en marcha

Regeneración, 11 de mayo del 2020. En la Mañanera con la prensa de México AMLO dijo que el periódico New York Times es muy famoso pero «con poca ética».

El presidente de México hizo mención del artículo publicado por el New York Times con relación al supuesto ocultamiento de cifras en México.

–“El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética», aseveró el presidente de México.

Actuaron de manera tendenciosa, dijo el primer mandatario, aseguró que el famoso diario norteamericano no hizo bien su trabajo.

Destacó: «en este caso es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética».

No nos dejemos apantallar

El presidente de México defendió las cifras emitidas por su gobierno, las acciones en general en favor de la sociedad y las acciones ante la Pandemia.

-«No nos dejemos apantallar», pidió.

Fue a continuación que defendió su movimiento ahora en el gobierno:

«…, si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times.

El debate y el «Nado sincronizado»

AMO se refirió a que es evidente que la nota del New York Times forma parte de un ataque coordinado.

«Nado sincronizado», le llaman: es decir, como en el deporte acuático danzan ensayadamente, en cadena se retuitea y postea en redes sociales.

De hecho sabían que venía el reportaje, dijo el presidente.

“Sale esa nota en el New York Times y como en cadena comienzan a retuitearlo en México, todos los conservadores o su voceros…»

«(…), periodistas, políticos corruptos, intelectuales orgánicos, todos», observó.

-«(…) yo creo que hasta sabían, eso lo podía informar en New York Times, porque creo que sabían que venía el reportaje, porque enseguida que aparece, lo que llaman nado sincronizado, se lanzan todos»: AMLO.

Auspiciar el debate

Consideró normal la reacción de los conservadores toda vez que está en marcha la transformación de México, en contrapartida pidió auspiciar el debate, no disminuirlo.

-«(…), no hay que alarmarse, esto es normal, la verdad es que está llevándose a cabo una transformación y están molestos los conservadores”, indicó.

En ese sentido hizo un llamado puntual: –«Hay que auspiciar el debate».

Elektra y Coppel acatan cuarentena, 95% de empresas si cumplen

Finalmente Elektra acató cuarentena, mandó carta con su opinión, pero acata. Así se pasa del 87% al 95% de empresas no prioritarias que cumplen

Regeneración, 11 de mayo del 2020. AMLO informó en la Mañanera que tanto Elektra como Coppel acatan la cuarentena. Además la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde informó que suman 95% de empresas no esenciales que acatan cuarentena.

El presidente subrayó que hace unos dias cuando se comenzó con el quién es quién en el cumplimiento de cuarentena por parte de empresas no cumplían el 13%, hoy solo el 5% incumple.

«Cuando empezamos a hacer esta revisión, creo que no cumplían el 13 por ciento, la semana pasada bajó al 6; y ahora ya está en el 5 por ciento«, informó.

Al respecto se pronunció por el cabal cumplimiento por parte de las empresas restantes.

-«(…), y espero que en la semana próxima siga reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria».

En la introducción de los temas a tratar durante el diálogo circular con la prensa, acotó detalles del cierre de Elektra, ya que enviaron una carta al ejecutivo.

-«En esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierra; esa fue decisión de los directivos de la empresa», reveló.

Sin mencionar detalles del contenido de la carta de Elektra AMLO agradeció, lo mismo que a Coppel.

El presidente reconoció que se trató de un cierre voluntad propia por parte de las empresas:

-«me enviaron una carta, dando sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado..:»

«(…), ellos tiene su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia; son críticos…»

Derecho a disentir, lo importante es que cierren, se agradece, dijo el primer mandatario de México.

«(…), pero entiendo su derecho a disentir, es parte de la democracia, deciden hace caso y cerrar sus tiendas y dejar solo lo esencial; agradezco esta actitud».

Lo anterior en el caso de Elektra, sobre Coppel informó sencillamente: «Lo mismo en el caso de Coppel»».

95% de empresas cumplen

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que hasta el momento 95 por ciento de las empresas en México que no realizan actividades esenciales entraron a la cuarentena.

Detalló que dentro del 5% de empresas que se han negado ha cerrar se cuentan las que realizan venta, reparación y mantenimiento de vehículos.

Además de tiendas departamentales y comercio de productos no esenciales.

-«La venta de automóviles no es esencial«, recordó María Luisa.

Detalló empresas que se niegan a parar sus actividades, por ejemplo Distribuidora de Bicicletas Benotto S.A. de C.V; en Iztacalco.

Otros ejemplos presentados durante la Mañanera fueron, en CdMx Auto Uno Motriz, en Chilpancingo.

Y además, Office Max; en Michoacán y Bloquera Moderna, en Mexicali.