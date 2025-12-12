Cae derechista gobierno de Bulgaria tras protestas masivas

1er ministro Jeliazkov anunció la dimisión de su Gobierno tripartito. Imparables movilizaciones en Bulgaria contra corrupción y mala economía

Regeneración, 11 de diciembre 2025– El primer ministro búlgaro, Rossen Jeliazkov, anunció ante el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito. El paso llega tras una protesta masiva, en las que los manifestantes exigieron su renuncia, al denunciar la política económica y la corrupción en el país.

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, dimitió este 11 de diciembre tras las protestas registradas durante la noche del 10 de diciembre, y semanas pasadas, contra el gobierno y la corrupción en varias ciudades del país. pic.twitter.com/M6VxjZjr9T — SPR Informa (@SPRInforma) December 11, 2025

Dimisión

«Les informo (…) que el Gobierno ha dimitido hoy», declaró Rossen Jeliazkov en rueda de prensa, tres semanas después de la adhesión de su nación a la eurozona.

Rossen Jeliazkov se pronunció en un discurso televisado minutos antes de que el Parlamento decidiera sobre una moción de censura contra el Gobierno.

El presidente ha pedido al primer ministro que dimita la próxima semana, por lo que Bulgaria se enfrentará a varias semanas de concentraciones masivas.

Son manifestantes indignados por la necesidad de financiar el aumento del gasto, quienes han salido a las calles.

En vísperas de su renuncia, decenas de miles de manifestantes volvieron a exigir la salida del Gobierno búlgaro.

Protestas

Por tercera vez en tres semanas, se congregaron en la Plaza de la Independencia, frente al Parlamento de Sofía, coreando «¡Dimisión!» y con pancartas que proclamaban «¡Estoy harto!» o «¡Fuera!».

«Estoy aquí porque la corrupción está por todas partes. La situación es intolerable.

Muchos de mis amigos ya no viven en Bulgaria y no volverán», declaró Gergana Gelkova, una vendedora de 24 años, quien añadió que «los parásitos deben abandonar el poder».

La ola de descontento, marcada por una importante participación juvenil, comenzó a finales de noviembre cuando el Gobierno intentó acelerar la aprobación del presupuesto de 2026.

Será el primero denominado en euros, ya que el país adoptará la moneda europea el próximo 1 de enero.

Presupuesto

Presionado por la calle, el Gobierno retiró su proyecto de presupuesto el pasado 3 de diciembre, que incluía subidas de ciertos impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

Los manifestantes y la oposición afirman que estos aumentos pretendían ocultar la malversación de fondos.

A principios de esta semana se presentó al Parlamento un nuevo proyecto de presupuesto, pero no logró calmar la indignación.

La crisis presupuestaria en Bulgaria refleja la inestabilidad política que enfrenta este país balcánico.

Bulgaria ha celebrado siete elecciones en los últimos cuatro años tras el colapso de las coaliciones gobernantes.

Las últimas elecciones se celebraron en octubre de 2024, pero el Parlamento no aprobó el gabinete de Rossen Zhelyazkov sino hasta enero, después de meses de negociaciones.