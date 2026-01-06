Prisión preventiva para Pedro Inzunza “El Sagitario” y 3 más

Inzunza y otros tres detenidos quedarán recluidos en el Penal del Altiplano, acusados de delitos contra la salud y armas

Regeneración, 6 de enero 2026– La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió prisión preventiva para cuatro individuos, entre ellos Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, por su posible participación en delitos contra la salud y posesión de armas exclusivas del ejército.

Segundo al mando

Pedro Inzunza, también apodado “El Sagitario”, es identificado como el segundo al mando en el Cártel de los Beltrán Leyva, o Cártel de Guasave.

Este grupo criminal es actualmente dirigido por Fausto Isidro Meza Flores, apodado “El Chapo Isidro”.

De acuerdo a informes oficiales, el juez consideró legal la detención y ordenó prisión preventiva para los cuatro hombres arrestados el 31 de diciembre en Culiacán, Sinaloa.

Los cuatro arrestados fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, en el Estado de México, según informó la FGR.

Fiscalía

La Fiscalía indicó que los acusados son considerados inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial adecuada.

El caso se incluye en las acciones prioritarias para combatir el crimen organizado en el país.

Se relaciona con delitos como la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores exclusivos del ejército, así como con la posesión de narcóticos con fines comerciales.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) proseguirá con las indagaciones para definir la situación legal final de los involucrados.

Detenidos

Además de Pedro Inzunza Noriega, las autoridades arrestaron a tres personas adicionales en el operativo llevado a cabo el 31 de diciembre en la capital de Sinaloa.

Tras la realización de la audiencia inicial, los detenidos fueron identificados como: Miguel “N”, Gaudencio “N” y Juan “N”.

Según fuentes, los cuatro hombres son presuntos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva.

A Inzunza Noriega, conocido como “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, se le señala como uno de los principales líderes de este cartel.

Operación criminal

Las investigaciones federales lo vinculan con la gestión de laboratorios de drogas sintéticas.

Además, se relaciona con la coordinación de rutas transnacionales que abarcan Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

Según información de autoridades de Estados Unidos y México, Inzunza Noriega trabajaba en estrecha colaboración con Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”.

Ambos se asociaban para el tráfico de grandes cargamentos de cocaína por mar y para gestionar fuentes de suministro.

También se le atribuía una conexión directa en el narcotráfico con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido recientemente.