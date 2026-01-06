Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Playa del Carmen

Nueva Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen beneficiará a cerca de 14 mil trabajadores al servicio del Estado y familias

Regeneración, 6 de enero de 2025. A través de un enlace desde Palacio Nacional a Quintana Roo, la Presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen.

Esto en Quintana Roo, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en beneficio de cerca de 14 mil derechohabientes.

Carmen

En redes sociales el ISSSTE subrayó que la obra tras 26 de gestiones en beneficio de dicha región.

¡En vivo desde el sureste mexicano! 🇲🇽



Durante la #MañaneraDelPueblo de la Presidenta @Claudiashein, el director general del #ISSSTE, @martibatres, y la gobernadora de Quintana Roo, @MaraLezama, inauguraron la Unidad de Medicina Familiar Playa del Carmen, ¡después de 26…

“Tenemos un enlace inicial con Martí Batres y la gobernadora de Quintana Roo por un centro de salud, una clínica, un hospital que vamos a inaugurar”.

Así dijo Sheinbaum antes de ceder la palabra, tanto a Martí Batres como a Mara Lezama.

Martí

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen tendrá dos salas de Medicina Familiar.

Además una sala de atención dental, una sala de curaciones, farmacia con 188 claves de medicamentos disponibles al servicio de la derechohabiencia.

Desde luego sus áreas correspondientes de archivo, almacén, sanitarios y sala de espera.

¡Estamos listas y listos para recibirte!



El director general del #ISSSTE, @martibatres, y la gobernadora de Quintana Roo, @MaraLezama, inauguraron la Unidad de Medicina Familiar "Playa del Carmen" 🏥🌊, un moderno espacio que sustituye al antiguo Consultorio de…

Esta Unidad de Medicina Familiar, tuvo una inversión de 14 millones de pesos.

Misma que sustituye al antiguo consultorio de atención familiar con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y modernizar los servicios públicos de salud del ISSSTE.

“Año histórico en materia de salud para Quintana Roo”, proclamó.

Durante su visita a la CH "Ciudad del Carmen", el director general del #ISSSTE, @martibatres, afirmó que esta unidad médica también será beneficiada en 2026 con el Programa #LaClínicaEsNuestraISSSTE, al recibir recursos destinados a fortalecer su funcionamiento y atención.

Mara

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, puntualizó que la inauguración de esta Unidad de Medicina Familiar marca un día histórico para Playa del Carmen.

Desde luego agradeció a la Presidenta:

“26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad. Presidenta, muchísimas gracias por esta inversión, por tu cariño, por apoyar a este estado y a las y los derechohabientes del ISSSTE”.