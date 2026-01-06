Siete países europeos por soberanía de Groenlandia y Dinamarca

Seguridad del Ártico, prioridad en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Reino de Dinamarca y Groenlandia forman parte de la OTAN, subrayan

Regeneración, 6 de enero 2026– Los Gobiernos de Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Reino Unido y Dinamarca firmaron una declaración conjunta defendiendo la soberanía de Groenlandia ante la intención de anexarla a los Estados Unidos, expresada reiteradamente por Donald Trump.

El Ártico

«La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es crucial para la seguridad internacional y transatlántica», señala el comunicado conjunto.

«Nosotros y muchos otros aliados hemos incrementado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad del Ártico y disuadir a los adversarios».

Señala el documento, al parecer respondiendo a las llamados de «seguridad nacional» y regional que Trump ha repetido insistentemente.

«El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN». Y «la OTAN ha dejado claro que la región ártica es una prioridad», delimita el comunicado.

Groenlandia

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen».

Este domingo, el presidente estadounidense reafirmó que “necesita” la isla por cuestiones de “seguridad nacional”.

Lo hizo solo unas horas después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instara a Washington a cesar las amenazas sobre una posible anexión.

Esto escaló la tensión en la región, provocando la respuesta de los líderes europeos en defensa de la soberanía de Groenlandia y de Dinamarca en última instancia.

Socio esencial

«Estados Unidos es un socio esencial» para la seguridad del Ártico, como parte de la OTAN.

«Y a través del acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de 1951″, debe haber protección y respeto mutuo.

De esta manera, «la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente (…), incluido Estados Unidos».

Esto debe hacerse «defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.

«Estos son principios universales y no cesaremos de defenderlos», concluye la declaración conjunta de los 7 países, incluyendo a Dinamarca.