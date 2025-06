Pruebas pide Sheinbaum a EE.UU sobre sanciones a bancos

Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito: Sheinbaum

Regeneración, 26 de junio de 2025. La presidenta Sheinbaum emitió un posicionamiento sobre la sanción que el Departamento del Tesoro de EE.UU contratres instituciones mexicanas.

Esto, por presunto lavado de dinero.

Sheinbaum

“No hay pruebas, solo dichos”. Indicó desde Palacio Nacional.

«¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito».

El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, explicó.

Se trata de medidas tomadas contra CIBanco, Intercam.

En México hay libertad de expresión. No hay censura. pic.twitter.com/x3wSOEB44X — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2025

Y es que narró haber recibido información de EE.UU sobre dichos bancos por lo que la Secretaría de Hacienda (SHCP) ya hizo una primer investigación través.

Lo anterior, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y encontró faltas administrativas por las cuales fueron sancionadas, pero ninguna prueba de lavado de dinero.

Además se mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas.

Así, señaló que se trata de empresas que tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos.

Seguidamente detalló que son 300 empresas mexicanas que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China, y México muy activo.

EE.UU

Sheinbaum señaló que el Departamento del Tesoro sólo proporcionó información de transferencias entre empresas chinas con firmas mexicanas.

"El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba" que indique lavado de dinero por bancos mexicanos.

"Si hay pruebas, se actúa; no hay impunidad, no importa quién sea”, declaró la presidenta @Claudiashein sobre las sanciones a tres instituciones financieras mexicanas. pic.twitter.com/1N1mrRoEnB — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 26, 2025

Como se indica arriba, a través de esas instituciones bancarias, pero no hay pruebas contundentes.

«Nosotros actuamos si hay pruebas. Ni lo negamos ni lo aceptamos. Vamos a seguir pidiendo las pruebas como en otros casos que no se ha enviado la información».

Por ello se pidió a EE.UU mayores datos porque las empresas chinas “que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer están legalmente constituidas”.

«Mencionar transferencias financieras con instituciones chinas, legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas…».

«…, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”, expuso.

Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que se actuará hasta penalmente en contra de entidades financieras involucradas en lavado de dinero pero dice que el Departamento del Tesoro de EU no ha enviado pruebas sobre ello. Añade que México no es piñata de nadie. pic.twitter.com/OeLGRjg6wA — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 26, 2025

Soberano

Y es que México tiene un comercio con China que ascendió a 139 mil millones de dólares en 2024.

Al que sentenció que nuestro país“no es piñata de nadie. A México se le respeta”.

«Somos un país libre soberano, independiente, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos».

Esta mañana recibimos a las y los presidentes municipales del oriente del Estado de México, junto con la gobernadora @delfinagomeza. Trabajamos en el mando único y en la coordinación para mejorar la seguridad en esta región. Vamos avanzando. pic.twitter.com/Jhqob2fMv8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2025

«La relación con Estados Unidos no es de subordinación, es de iguales».

«Esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump y los secretarios del gabinete con su pares estadunidenses”, comentó.

Por último, Sheinbaum Pardo subrayó que México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero y resaltó la reforma que sobre la materia avanza ya en el Congreso de la Unión.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también