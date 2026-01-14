Puebla señala golpeteo de TV Azteca por negarse a contratos

Puebla: José L. García Parra, coordinador de Gabinete, explicó que TV-Azteca buscaba contratos por 2 mil 350 millones «para portarse bien»
Regeneración, 13 de enero 2026– El Gobierno de Puebla afirmó que los reportajes de TV Azteca en contra de su administración son una represalia económica, tras negarse a otorgar contratos que suman 2 mil 350 millones de pesos.
García Parra
El coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, detalló las intenciones de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.
Buscaba asegurar acuerdos que incluían desde publicidad hasta servicios de internet y seguros, una cantidad que el gobernador describió como “dimensión brutal”.
«Ese es el origen del rencor con el que hoy fabrican mentiras», sentenció García Parra.
Además, García Parra acusó a la cadena de manipular declaraciones de ciudadanos, como en el caso de los afectados en Pahuatlán, para crear narrativas de crisis que no existen.
Mensaje
El gobernador, por su parte, envió un mensaje al empresario, para rechazar la entrega de este monto como parte de las acciones para evitar la descalificación.
«Estimado señor ‘Tío Richie’, no podemos. No vamos a hacer un convenio, no es posible. Puebla no está de rodillas frente a un chantaje de esta magnitud», agregó.
El gobernador comparó la demanda económica de la televisora con los ahorros obtenidos recientemente al renegociar la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB).
Aseguró que ceder a las demandas de la empresa significaría eliminar de un golpe el alivio financiero que su administración ha estado buscando para el presupuesto de Puebla.
Exigencias
Para mostrar la desigualdad de las exigencias, García Parra criticó la diferencia con respecto a los medios locales.
Indicó que la televisora deseaba cobrar hasta 60 millones de pesos solo por la cobertura.
Finalmente, el Ejecutivo estatal reafirmó que, aunque respetan la libertad de prensa, aplicarán un derecho de respuesta sistemático.
Además, si es necesario, harán público el detalle de las exigencias económicas que intentaron imponerles.