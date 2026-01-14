100 mil visas anuladas durante el mandato de Trump

La cancelación masiva de visas extranjeras señala un giro de 180 grados en la política migratoria de Estados Unidos

Regeneración, 13 de enero 2026– En 2025, la administración del presidente Donald Trump dio a conocer la anulación de alrededor de 100. 000 visas extranjeras, una cifra que es más del doble de lo que se había cancelado el año anterior bajo el Gobierno de Joe Biden.

Ratificación

Este lunes, el Departamento de Estado ratificó la medida, destacando que es una de las decisiones más relevantes en el ámbito migratorio en los últimos tiempos.

El aumento en las cancelaciones muestra una alteración en la política exterior y migratoria de Washington.

La administración actual ha decidido intensificar los controles, alegando motivos de seguridad nacional y la protección del empleo local.

Funcionarios del Departamento de Estado mencionaron que la elección se debe a una evaluación más rigurosa de antecedentes.

Criterios

Así como a la implementación de criterios más estrictos en la revisión de solicitudes.

El efecto de esta acción abarca diversos sectores.

Instituciones educativas, empresas tecnológicas y organizaciones internacionales han expresado su inquietud por los efectos en la movilidad académica y laboral.

La anulación de visas afecta tanto a estudiantes como a trabajadores calificados.

Esto podría ocasionar tensiones en sectores donde la economía estadounidense depende de la destreza extranjera.

Efectos diplomáticos

Además, se anticipa que esta decisión tendrá efectos diplomáticos, especialmente con países que normalmente han tenido un alto nivel de intercambio con Estados Unidos.

Los antecedentes demuestran que la política de anulación de visas ha sido utilizada por varias administraciones como una herramienta para gestionar la migración.

En años anteriores, los números se mantenían en cifras menores, con cambios dependiendo del contexto político y económico.

Durante la administración de Biden, el número de cancelaciones estuvo alrededor de 40. 000, un nivel considerable pero mucho menor que el actual.

Cambio significativo

El aumento de esta cifra en 2025 marca un cambio significativo y abre un diálogo sobre el rumbo que tomará la política migratoria en el futuro.

Expertos indican que esta medida se enmarca en un discurso más amplio de la administración Trump.

Este se enfoca en fortalecer las fronteras y restringir la llegada de extranjeros considerados de riesgo.

No obstante, advierten que el endurecimiento podría tener efectos negativos en la percepción internacional del país y en su habilidad para atraer inversión y cooperación.

Punto central

El tema se perfila como uno de los puntos centrales de discusión política y social en Estados Unidos.

Con consecuencias que superan el ámbito migratorio y afectan la esfera diplomática y económica.

En resumen, la anulación de 100. 000 visas extranjeras en 2025 no solo representa un cambio en términos numéricos en comparación con el año anterior.

También simboliza una alteración cualitativa en la política migratoria de Estados Unidos.

La medida se establece como un aspecto crucial para comprender a la actual administración en materia de seguridad, economía y relaciones internacionales.