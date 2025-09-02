Red de trata en secundaria en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que rescataron a dos menores víctimas de esta red de trata de personas
Regeneración, 1 de septiembre 2025– Alumna de secundaria reclutaba a sus compañeras como “escorts”, la descubrieron y desmantelaron toda una red de trata
La Fiscalía General de Quintana Roo informó que se detuvo a una alumna de la Escuela Secundaria General #6 «Belisario Domínguez”.
Menores escorts
La menor reclutaba a sus compañeras como “escorts” o “chicas de compañía”.
Al descubrirla, se desmanteló la red de trata, además, se rescató a dos víctimas de este grupo delictivo.
Gracias al programa “Prevención a través de la educación” se rescató a dos menores víctima de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.
Asimismo, se precisó que una alumna de la secundaria ubicada en la Supermanzana 64 de Cancún, se encargaba de reclutar a sus compañeras de clase.
Dinero y regalos
Lo hacía ofreciéndoles “trabajo” como “escorts”, es decir, ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero y regalos, tanto dentro como fuera de la mencionada entidad.
Las menores que reclutaron como «escorts» tenían que pagar una comisión
Una vez que las menores eran convencidas de trabajar como “escorts”, la alumna las presentaba a su jefa.
La jefa
La mujer se identificó como Elizabeth Shekina “N”. Transportar y entregar a las estudiantes con los clientes para servicios sexuales era su tarea.
El costo oscilaba entre los 2,500 y los 3,000 pesos, de los cuales, la mujer ahora aprehendida se quedaba con una comisión de 500 pesos.
Según el reporte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, los servicios que las menores ofrecían como “escorts” se realizaban en distintos moteles.
Pago en efectivo
Se precisó que el pago de estos siempre se realizaba en efectivo.
Asimismo, las menores recibían celulares y otros objetos a manera de obsequios de parte de sus clientes, quienes se aprovechaban de su vulnerabilidad.
Cabe mencionar, que, por ahora, no se precisó cuál es la identidad de la menor señalada como reclutadora.
Tampoco su situación jurídica, por lo que se espera que la referida institución pueda ampliar los detalles al respecto próximamente.