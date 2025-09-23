Refinería de Dos Bocas en el Premio Internacional de Excelencia

Excelencia en categoría Megaproyectos. Refinería Olmeca tercer lugar en Premio Internacional a la Excelencia de Proyectos en Berlín

Regeneración, 22 de septiembre de 2025. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Olmeca, en el estado de Tabasco, ha sido galardonada con el tercer lugar del Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos IPMA 2025.

Esto es, el International Project Management Association, en la categoría de megaproyectos, celebrado en Berlín, Alemania.

Refinería

Felicidades ⁦@Pemex⁩ !!



La refinería OLMECA en Dos Bocas participó en la categoría de mega proyectos en la prestigiosa IPMA (Project manager) de 152 de todo el mundo,17 pasaron a semifinales y hubo tres finalistas.

Pemex obtuvo 3er. Lugar.

La premiación fue en Berlín pic.twitter.com/93x0igzD16 — Rocío Nahle (@rocionahle) September 21, 2025

Y es que en redes se subraya que Pemex resaltó que dicho reconocimiento posiciona a la Refinería Olmeca como uno de los proyectos de gran escala más sobresalientes a nivel global.

Esto, por su planeación, ejecución y eficiencia operativa, lo cual reafirma el compromiso de nuestro país con la innovación y el desarrollo en el sector energético.

Se subraya además que este logro es resultado del esfuerzo y dedicación de directivos, trabajadoras y trabajadores que participaron en su construcción y puesta en marcha de este proyecto.

Mismo que representa un pilar fundamental en la soberanía energética de México, indicó Pemex.

Al tiempo que subrayó que la Refinería Olmeca es la única refinería del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que está diseñada para procesar 100% de petróleo crudo Maya (+/- 22° API).

Dos Bocas

Dicha refinería ubicada en Dos Bocas, está integrada por 17 plantas de proceso con tecnología de última generación.

Y, lo cual permite la elaboración de productos petrolíferos con altos estándares de calidad, como gasolina Pemex magna además de gasolina Pemex premium.

Asimismo diésel ultra bajo azufre (DUBA), diésel ecológico (DECO), coque, azufre, gas lp y propileno.

Es la única en México que produce Diésel Ecológico, que es utilizado para abastecer a la península de Yucatán y al tren Maya.

¡Reconocimiento internacional para la Refinería Olmeca! 🏆



¡Reconocimiento internacional para la Refinería Olmeca!

La mega obra de Dos Bocas obtuvo el 3er lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025 de la IPMA, un logro que demuestra la calidad del trabajo hecho en México por manos mexicanas. — Rocío Nahle (@rocionahle) September 23, 2025

Asimismo se narra que el proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue seleccionado entre 152 propuestas internacionales.

De este total, solo 17 llegaron a la etapa de semifinales y tres se convirtieron en finalistas.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Berlín, Alemania, donde se reconoció el desarrollo tabasqueño como uno de los tres mejores mega proyectos del mundo.

Ceremonia

Por otra parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, resaltó este lunes la relevancia estratégica de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Al considerarla una obra histórica para Petróleos Mexicanos (Pemex) y para el país, tanto por su impacto en la producción de combustibles como por el reconocimiento que ha recibido a nivel internacional.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal subrayó que esta refinería representa el proyecto de infraestructura más importante que ha desarrollado Pemex en más de 40 años.

Nahle destacó que su construcción fue realizada íntegramente por talento mexicano, incluyendo una importante participación de trabajadores veracruzanos.

Lo anterior, durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía en el Gobierno Federal.

Se fue AMLO y ya premiaron 2 de sus obras a nivel internacional.



El AIFA en Francia y la Refinería Dos Bocas en Canadá.



Se fue Calderon y nunca premiaron ni su barda (que prometió sería una refinería) ni su suavicrema.



Factos no relatos. pic.twitter.com/x0QQkPA6Se — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) September 22, 2025

Notable

Asimismo, Nahle enfatizó que la Refinería Olmeca ya se encuentra produciendo Diésel de Ultra Bajo Azufre.

Esto es, combustible clave para abastecer iniciativas estratégicas como el Tren Maya, con tecnología que permite una notable reducción en las emisiones contaminantes.

“La Refinería Olmeca es una mega obra de la que todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos”.

E incluso dijo que este tipo de proyectos fortalecen los activos de Pemex y su posición financiera.

Al tiempo que subrayó que la refinería forma parte del esfuerzo del Gobierno Federal por alcanzar la autosuficiencia energética del país y disminuir la dependencia de combustibles importados.