SpaceX quiere colocar un millón de satélites bancos de datos

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU pide opiniones del público. Ya hay 15 mil satélites y decenas de miles de objetos en órbita

Regeneración, 5 de febrero 2026– La idea poco razonable de Elon Musk de poner en órbita una gran cantidad de satélites para centros de datos se está convirtiendo rápidamente en una realidad, ya que la Comisión Federal de Comunicaciones ha dado un paso adelante en la solicitud de SpaceX para recibir opiniones del público.

Satélites

SpaceX pidió autorización para lanzar hasta un millón de satélites para su proyecto de constelación de centros de datos orbital el 30 de enero.

La Oficina Espacial de la FCC aprobó la propuesta solo cinco días después.

De acuerdo con Jonathan McDowell, astrofísico en Harvard, a finales de enero había solamente 14,518 cargas útiles activas en órbita terrestre, de las cuales 9,555 eran de Starlink.

La órbita terrestre ya está saturada, con al menos 15,000 satélites operativos girando alrededor del planeta, y se han registrado decenas de miles de objetos.

Deployment of GPS III-9 confirmed pic.twitter.com/zCaMDXUFor — SpaceX (@SpaceX) January 28, 2026

Obstrucción

Además, las grandes constelaciones de satélites están causando cada vez más problemas para las observaciones astronómicas tanto desde la Tierra como desde el espacio.

«Un millón de satélites será un gran reto para la astronomía, especialmente porque estarán en órbitas más elevadas.

Esto es dañino para nosotros,» mencionó McDowell a The Register a través de un correo electrónico al referirse al plan de Musk para un centro de datos orbital.

Musk reveló en un blog el lunes que SpaceX ha comprado xAI, como parte de su extraño objetivo de «crear un sol sensible para entender el Universo».

The first question I asked @elonmusk: What’s the point of sending GPUs into space?



The whole idea behind orbital data centers is that if the launch costs continue to drop, it will become cheaper to put GPUs in orbit than to build power plants on Earth.



The problem with this… https://t.co/f9iN1CgTHt pic.twitter.com/fXE0811fkn — Dwarkesh Patel (@dwarkesh_sp) February 5, 2026

Lanzamiento

«El lanzamiento de una constelación de un millón de satélites que operan como centros de datos orbitales…

…es un primer paso para convertirse en una civilización de nivel Kardashev II», sostuvo SpaceX en su solicitud.

Dado que este es uno de los sueños extravagantes de Musk, hay pocos detalles técnicos sobre la constelación de satélites.

SpaceX solo mencionó en su solicitud que los satélites se basarían en «enlaces ópticos de gran ancho de banda».

Propuesta

Siguiendo el estilo característico de Musk, esta propuesta se fundamenta en gran medida en supuestos y en tecnología que, al parecer, todavía no está disponible.

«Creo que no está claro en este momento si es viable o no, pero SpaceX parece confiar en que sí lo es,» nos comentó McDowell.