Rescate de Trump en Argentina enriquece multimillonarios

Paquete de rescate de $20 mil millones es un regalo para administrador de fondos de deuda con vínculos políticos en Estados Unidos

Regeneración, 10 de octubre 2025– El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un paquete de $20 mil millones para rescatar la economía argentina. El acuerdo financiado por los contribuyentes tiene poco beneficio para los estadounidenses comunes.

Trump shut down our government.



But it’s open to dole out $20 billion for his political ally in Argentina.



We have a new bill to stop this bailout and put “America First.” pic.twitter.com/FyD2QYOoOy — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 10, 2025

Argentina

Argentina no es un socio comercial estadounidense significativo, y su economía, que lleva mucho tiempo en agitación, tiene poco impacto en EE UU.

Sin embargo, el anuncio de Bessent tuvo enormes beneficios económicos para un estadounidense: el multimillonario Rob Citrone.

Él ha hecho grandes apuestas sobre el futuro de la economía argentina.

Cofundador de Discovery Capital Management, también es un amigo y ex colega de Bessent, un hecho que no se ha informado en los medios estadounidenses.

Citrone, por su propia cuenta, ayudó a hacer que Bessent fuera muy rico.

Desde que Javier Milei, un populista de derecha, se convirtió en presidente de Argentina en diciembre de 2023, ha invertido mucho en Argentina.

Deuda argentina

Compró deuda argentina y capital en numerosas empresas argentinas que están vinculadas al desempeño de la economía en general.

Debido a la enorme carga de deuda de Argentina y la caótica historia económica, en 2023, la tasa de inflación de Argentina fue de más del 200 por ciento.

Citrone entonces compró bonos argentinos con una tasa de interés de casi el 20 por ciento.

Se ha negado a detallar exactamente “cuánto de los $ 2.8 mil millones que administra se invierte” en Argentina.

A principios de septiembre, días antes del anuncio del rescate de Bessent, Citrone compró más bonos argentinos.

Javier Milei

Después de asumir el cargo, Milei despidió a decenas de miles de trabajadores del gobierno, redujo el gasto en bienestar e investigación, y logró un equilibrio fiscal.

La inflación se redujo a alrededor del 40 por ciento, lo que estimuló el crecimiento económico y la inversión extranjera.

El repunte económico de Argentina contribuyó al retorno del 52 por ciento de Discovery Capital en 2024.

Entonces todo se vino abajo.

Austeridad

Las medidas de austeridad desaceleraron el crecimiento económico, y el desempleo aumentó a casi el 8 por ciento.

A millones de personas les costó más llegar a fin de mes después de que Milei redujo o eliminó los subsidios para el transporte, la medicina y otras necesidades.

La popularidad de Milei se desplomó, lo que llevó a la especulación de que su partido podría ser derrotado en las elecciones de mitad de período de 2025.

Esto obstaculizaría la capacidad de Milei para implementar su agenda.

Creó un pánico económico, con los inversionistas que repudiaron el peso y liquidaron otros activos argentinos.

Milei ha intentado desesperadamente mantener la inflación bajo control.

Banco central

La semana pasada, el “banco central de Argentina gastó más de $ mil millones para apuntalar el peso”.

Pero Argentina se estaba quedando sin moneda extranjera. Eso deletreó problemas para Citrone.

Así, Bessent y Trump vinieron al rescate, flotando un paquete económico de $20 mil millones que ayudó a estabilizar el peso y funcionó como un salvavidas para Milei.

Cuando la economía argentina comenzó a debilitarse en abril, Citrone “intervino antes que Scott Bessent para abogar por un acuerdo del FMI con Argentina”, informó Noticias Financieras.

Posteriormente, Bessent jugó un papel clave para convencer al FMI de que extendiera un paquete de estabilización de divisas de $ 20 mil millones.

El anuncio de Bessent del 24 de septiembre, hasta ahora, ha tenido el impacto deseado, aumentando el valor de los activos argentinos, incluidos los bonos, las acciones y el peso.

Apoyo estadounidense

“Ha ayudado enormemente que Estados Unidos haya venido a apoyar a Milei, y pagará dividendos por Estados Unidos estratégicamente”, dijo Citrone en una entrevista con Bloomberg.

Otro aspecto pasado por alto del paquete de rescate es el papel de los organizadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un influyente grupo político de derecha.

En febrero de 2025, Tactic Global comenzó a representar al gobierno argentino como agente extranjero.

Según la presentación, “La táctica servirá de enlace entre la Presidencia de la Nación de la República Argentina y sus homólogos en los Estados Unidos.

Tactic Global y CPAC

La táctica coordinará las reuniones entre los funcionarios de los dos países y ofrecerá asesoramiento estratégico a la Secretaría de Inteligencia de Estado”.

Aunque el CPAC se promociona como una organización de “América Primero”, Tactic Global representa no solo al gobierno de Argentina sino también a Kirguistán y Vietnam.

Después de que Bessent anunciara su paquete de rescate para Argentina la semana pasada, CPAC promovió el acuerdo en sus cuentas de redes sociales.