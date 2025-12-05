Compasión en Acción, Richard Gere elogia a Sheinbaum en FIL

Hay personas malas en el planeta del lado equivocado del futuro, con un poder enorme. Pero levantarnos es nuestro reto: Gere en Guadalajara

Regeneración, 5 de diciembre 2025– Richard Gere, galán de Hollywood y hombre comprometido con su entorno, impartió una conferencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde el foco no fue su carrera frente a las cámaras, sino el papel del humano en un mundo en crisis.

Conferencia

«Buenas tardes a todos», dijo en español el actor estadounidense, invocando vítores y una elevación multitudinaria de celulares.

Acompañado de Alicia Bárcena, Gere criticó a los ‘chicos malos’ del mundo, particularmente al mandatario estadounidense, Donald Trump, quien atenta contra derechos y libertades.

El actor de Mujer Bonita dijo sentirse avergonzado del presidente que actualmente gobierna Estados Unidos, refiriéndose a Donald Trump.

Después, sorpresivamente durante su discurso elogió a Claudia Sheinbaum:

«Los chicos malos del planeta nos desafían a defender quienes somos realmente, a defender el mundo en el que queremos vivir.

Como estadunidense, me siento profundamente avergonzado del presidente que tenemos. Es un reto para nosotros.

Su presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo (Trump), así que le aplaudo», dijo el actor estadunidense.

#ULTIMAHORA 🎬📚

“Su PresidentA es increíble”, dijo Richard Gere sobre Claudia Sheinbaum durante su participación en la FIL de Guadalajara, desatando sorpresa y aplausos entre el público.

El actor estadounidense destacó el liderazgo y presencia de la mandataria mexicana en el… pic.twitter.com/Yo7s5uEdhA — JUCA Noticias (@JucaNoticias) December 5, 2025

Personas malas con poder

Complementó su mensaje: «Pero no solo tenemos a Trump, tenemos a Putin y Netanyahu.

Hay personas malas en el planeta con un poder enorme, que están del lado equivocado de la historia o el lado equivocado del futuro. Pero levantarnos es un reto para nosotros».

‘Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino’.

Fue el título de la charla, que reunió a cientos de personas en el Salón Juan Rulfo del evento cultural jalisciense.

Visión «oscura»

Richard Gere ha criticado en varias ocasiones a Donald Trump porque considera que el exmandatario representa una visión “oscura” y divisiva de la vida pública.

En varias intervenciones públicas, el actor ha señalado que el estilo político de Trump contradice los valores humanitarios que él ha defendido durante décadas.

El republicano ha tenido una trayectoria marcada por la confrontación, la retórica agresiva y el maltrato hacia minorías e inmigrantes.

Para Gere, la figura del magnate simboliza un tipo de liderazgo que genera miedo, exclusión y polarización social.