Trump Perdona a Expresidente de Honduras, esto se sabe

Indulto total para Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. El hecho justo antes de cruciales elecciones en Honduras

Regeneración, 30 de noviembre de 2025.– El Indulto que Sacude las Urnas en Honduras. Trump anunció un indulto total al expresidente hondureño. Además, respalda a Nasry “Tito” Asfura en la contienda presidencial, candidato del conservador Partido Nacional de Honduras.

Juan Orlando Hernández (JOH) fue presidente de Honduras de 2014 a 2022. Él cumplía una condena de 45 años en una prisión de Estados Unidos. Trump afirmó que Hernández “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”.

Juan Orlando Hernandez was convicted by a jury of conspiring to traffic 400 tons of cocaine into the United States.



The Justice Department estimated that this represents 4.5 billion doses of cocaine and that he was “at the center of one of the largest and most violent… pic.twitter.com/U3kIjdfUZL — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) November 28, 2025

«Juan Orlando Hernández fue condenado por un jurado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estimó que esto representa 4.500 millones de dosis de cocaína y que estaba “en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”. Es responsable de la muerte de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora será indultado por Donald Trump. No me digan que Donald Trump está matando gente en barcos en el Caribe para detener el narcotráfico.»

Condena

Hernández, de 57 años, fue condenado en junio de 2024. Un tribunal de Nueva York lo encontró culpable de narcotráfico. Asimismo, la corte impuso una multa de US$8 millones. Los fiscales alegaron que JOH dirigió un «narcoestado».

Supuestamente, él facilitó el contrabando de 500 toneladas de cocaína. Esto habría ocurrido desde el año 2004. La droga pasaba por Honduras hacia Estados Unidos.

Él siempre defendió su inocencia ante el tribunal. Hernández aseguró haber sido “acusado errónea e injustamente”. El expresidente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Hazelton.

Those puzzling over Trump's announced pardon of Juan Orlando Hernández may wish to recall that:

– As president of Honduras, Hernández hired lobby firm BGR group for $660,000.

– Secretary Rubio has been one of the top recipients in campaign contributions from BGR group. pic.twitter.com/ZKIdyRbqzX — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) November 29, 2025

«Aquellos que se muestren desconcertados por el indulto anunciado por Trump a Juan Orlando Hernández quizás deseen recordar que: El secretario Rubio ha sido uno de los principales receptores de contribuciones de campaña de BGR Group. Como presidente de Honduras, Hernández contrató a la firma de lobby BGR Group por $660,000 (seiscientos sesenta mil dólares)».

Detención, Extradición y Vínculos

Hernández arrestado en Tegucigalpa en 2022. Esto ocurrió tres meses después de dejar su puesto. Acto seguido, extraditado a Nueva York para enfrentar los cargos.

El mandatario fue considerado un aliado clave de Washington. En 2019, Trump agradeció públicamente a Hernández. Le dio las gracias por “trabajar muy de cerca con Estados Unidos”.

De hecho, el hermano de JOH, un excongresista, estuvo encarcelado en 2021.

"Ustedes oligarquía mañana serán rotundamente derrotados con todo y su narco Juan Orlando Hernández." pic.twitter.com/vwVRUliIZb — Rixi Presidenta (@RixiPresidenta) November 29, 2025

Contexto Político y Denuncia de Injerencia

El indulto se anuncia justo en la víspera electoral hondureña. La candidata oficialista Rixi Moncada criticó la acción. Moncada es del socialdemócrata Partido Libertad y Refundación.

En consecuencia, ella calificó el indulto como “un nuevo crimen”. La candidata lo presentó como interés del crimen organizado. Ella declaró ante sus seguidores: “No volverán”.

El anuncio recuerda la profunda corrupción del Partido Nacional. Moncada llamó a juzgar este hecho en las urnas. El indulto alienta a la base conservadora del exmandatario. Trump desestimó a la oposición tildándola de “cuasicomunista”.

La actual presidenta Xiomara Castro permitió su arresto inicial.