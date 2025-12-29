Atentos: Lluvias intensas y frío

Frente frio 25: Lluvias intensas en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; heladas en Sonora, Chihuahua y Durango

Regeneración, 29 de Diciembre 2025– La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que durante el cierre del año continuarán prevaleciendo condiciones climáticas adversas.

El frente frío número 25 provocará lluvias en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Estos serán los estados más afectados. pic.twitter.com/7bNS0aRolK — imagenCrystal (@imagen_crystal) December 29, 2025

Lluvias y baja temperatura

Estás, estarán caracterizadas por lluvias intensas y un marcado descenso de temperaturas, por lo que se exhorta a la población a tomar previsiones.

Ante todo, la SSP y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) exhortan a la población a revisar las recomendaciones de seguridad en su área de residencia.

El Comunicado #251 dice que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México.

Esto, además de un río atmosféricoy una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán.

Consecuencia

Como consecuencia se ocasionarán chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Además, lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Así como un evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Nieve y aguanieve

Se prevé además la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente del territorio nacional.

El día de hoy se presentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Así como en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

🌧️💨 El frente frío #25 trae lluvias y fuertes vientos a Nuevo León. ¡Prepárense para el descenso de temperatura! #ClimaNL pic.twitter.com/wErnuxAL6C — 6wnews (@6w_news) December 29, 2025

Chubascos

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Martes y miércoles

De acuerdo con el SMN, el martes 30 se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

El miércoles 31 de diciembre también se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Llamado

Ante estas condiciones climáticas adversas, se hace un llamado a la población para:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reitera que los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente para la vigilancia de estos sistemas meteorológicos.