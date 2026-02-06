El Gobierno de la CDMX y la UNAM capacitan a 406 brigadistas para sanear bosques afectados por el escarabajo descortezador
Regeneración, 5 de febrero de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México impulsa una estrategia científica para proteger los bosques del suelo de conservación. Esta iniciativa busca frenar el avance del escarabajo descortezador mediante capacitación especializada y tecnología.
Alianza por la salud de los bosques
La SECTEI y la Corenard trabajan en conjunto con el Instituto de Biología de la UNAM. El proyecto desarrolla una plataforma de capacitación autogestiva para técnicos y brigadistas forestales. Esta herramienta digital se basa en evidencia científica y diagnósticos participativos.
Los bosques de oyamel y pino enfrentan retos graves por el cambio climático. También sufren por la escasez hídrica y el crecimiento de la mancha urbana. Ante esto, los insectos descortezadores se han vuelto una epidemia severa para los ecosistemas.
Ciencia aplicada al trabajo de campo
Actualmente, 406 personas integran el equipo de atención técnica y operativa. El grupo está compuesto por 350 brigadistas y 56 técnicos especializados. La meta es transformar a estos trabajadores en observadores activos de la biodiversidad.
El doctor Francisco Armendáriz Toledano lidera este esfuerzo de profesionalización científica. El especialista busca eliminar la brecha entre el conocimiento académico y la ejecución técnica. Es vital que el manejo forestal sea preventivo y no solo reactivo.
Avances en el saneamiento forestal
Hasta el momento, las brigadas han intervenido un total de mil 56 árboles afectados. Sin embargo, el censo identifica al menos tres mil ejemplares con daños por plagas. Esto significa que los equipos han cubierto apenas una tercera parte del problema.
La falta de criterios científicos previos provocó errores como plantar especies en ecosistemas ajenos. Por ello, la nueva metodología incluye tres etapas fundamentales de implementación. Primero se evaluará el conocimiento actual de las comunidades mediante cuestionarios.
Después se crearán materiales didácticos que vinculen el saber local con la ciencia. Finalmente, se lanzará una plataforma educativa digital con diversos niveles de acceso.
Compromiso con la biodiversidad
La SECTEI respalda investigaciones que garanticen la salud de los ecosistemas capitalinos. Autoridades académicas agradecieron la unión de esfuerzos para preservar los recursos naturales.
No destruir los ecosistemas es una prioridad estratégica para la capital. El proyecto concluyó su fase inicial con la entrega de certificados a los primeros observadores capacitados.