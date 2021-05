El titular de la UIF, Santiago Nieto dio positivo a la Covid-19 y dijo que aunque es asintomático permanecera en aislamiento.

Regeneración, 6 de mayo del 2021.El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto; informó este jueves que dio positivo a la prueba de la Covid-19.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19”, escribió Nieto en su cuenta de Twitter.

El funcionario precisó que es asintomático, pero permanecerá en aislamiento para romper con las cadenas de contagio.

«Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento».

Además, Santiago Nieto precisó que se mantendrá al tanto de lo que sucede con la UIF.

El miércoles Nieto participó de manera virtual en la conmemoración de los 6 años de la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Santiago Nieto se suma a la lista de funcionarios federales que han dado positivo a la Covid-19.

Apenas el 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo al nuevo coronavirus.

