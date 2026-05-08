Se adelanta más de un mes el cierre del ciclo escolar por calor

La actual ola de calor y la celebración del Mundial de futbol llevaron a acercar la culminación del ciclo 2025-2026

Regeneración, 8 de abril 2026– Este jueves, el Gobierno de México informó que las autoridades educativas decidieron modificar la fecha de cierre del ciclo escolar de educación básica al viernes 5 de junio, debido a una “excepcional ola de calor” que afecta al país y también al Mundial de Fútbol.

🚨 El Secretario de Educación @mario_delgado, reiteró que el ciclo escolar 2025-2026 termina el 5 de junio por la ola de calor y el Mundial 2026.



El nuevo ciclo comenzará el 31 de agosto.



Esto lo dijo en una gira en Hermosillo, Sonora.



Video cortesía: @Proyecto_Puente pic.twitter.com/loh3T3CWis — Irving (@IrvingPineda) May 8, 2026

Ciclo escolar

Con esto, el término del ciclo escolar para los niveles de preescolar, primaria y secundaria se anticipará en más de un mes.

Inicialmente, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) preveía que esto ocurriera el miércoles 15 de julio.

El secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que “se asegurará el cumplimiento de todo lo establecido en el Plan de Estudios.

Así como también el rendimiento escolar de todos los alumnos”.

Actividades administrativas

Según el funcionario, tras el cierre del ciclo escolar 2025-2026, las actividades administrativas en las escuelas concluirán el 12 de junio.

Después de esa fecha, las autoridades y los maestros comenzarán a organizar el nuevo período a partir del 10 de agosto.

Del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo actividades para reforzar los aprendizajes y el ciclo 2026-2027 dará inicio el 31 de agosto.

Este anuncio se realiza en medio de una ola de calor que afecta a 24 de los 32 estados de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Informe

El informe indica que Guerrero, al sur, contabilizará temperaturas que superan los 45 grados.

Mientras que otras regiones del norte, como Baja California y Sinaloa, tendrán entre 40 y 45 grados.

De acuerdo con Delgado, se espera que estas condiciones se mantengan durante junio y julio.

La información sobre el ciclo escolar se da a conocer a poco más de un mes de que el Mundial inicie el 11 de junio.

Anfitrión

En este evento, México será uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

En total, el país albergará 13 partidos: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Las autoridades admiten que la llegada de turistas y las actividades relacionadas con los partidos provocarán congestionamiento y problemas de movilidad durante el torneo.