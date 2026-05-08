Investigan al jefe de gabinete de Milei por propiedades

Propiedades pagadas en efectivo y viajes internacionales dieron pie a una indagación sobre el jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni

Regeneración, 8 de abril 2026– El actual jefe de gabinete y exvocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, sigue en el centro de la polémica tras revelarse que habría pagado 245.000 dólares en efectivo por trabajos en una propiedad que no se mencionó al principio en su declaración de bienes.

Investigación

Hasta que el sistema judicial argentino iniciara una investigación por posible enriquecimiento ilegal.

Este dato proviene del testimonio del constructor que realizó las obras, quien aseguró haber recibido dicha suma sin factura ni documentación adecuada.

Por el momento, es solo un testimonio añadido al caso, sin resoluciones judiciales.

El patrimonio de Adorni está actualmente bajo observación luego de denuncias sobre la compra de inmuebles.

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Un periodista de Cadena 3 aseguró que "los empresarios argentinos hablan del 'Riesgo Adorni'" y preguntó si los ministros de Milei cobran "sobresueldos a lo largo de su gestión" en el Estado. pic.twitter.com/fjGVFyyV1F — en.con.texto (@en_con_texto) May 8, 2026

Ingresos declarados

Igualmente, sus viajes al extranjero no coincidirían con sus ingresos declarados como servidor público.

En este marco, el contratista Matías Tabar indicó haber recibido el pago en efectivo por parte del jefe de gabinete actual, según informaron medios locales.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, afirmó Tabar en una declaración al diario argentino ‘Infobae’ al salir de la Fiscalía.

Además, la investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, también examina la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

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La periodista rompió el silencio tras las declaraciones del jefe de Gabinete y lanzó una dura definición en medio del escándalo por las denuncias de enriquecimiento ilícito.



📌 Reveló que le… pic.twitter.com/kZECpvYvcm — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2026

Viajes

Por otro lado, se investigan dos viajes familiares.

Uno en jet privado a Punta del Este, Uruguay, y otro de dos semanas a Aruba, donde supuestamente voló en clase preferente y se alojó en un hotel de alto nivel.

Aunque el énfasis está en los 245.000 dólares de la renovación de la vivienda, la Justicia ya tiene un panorama más amplio de sus gastos:

Se informó que Adorni desembolsó más de 9 millones de pesos argentinos (6.447 dólares) durante un fin de semana en el lujoso hotel Llao Llao.

Esto incluye 2,5 millones (1.790 dólares) en excursiones, comidas y servicios de peluquería.

El total en revisión

Sumando los viajes a Punta del Este, Aruba, Bariloche y las propiedades, la cifra que Adorni necesita justificar ya supera los 356. 000 dólares.

Adicionalmente, los datos de la investigación, mencionados por la prensa local, indican otros 335. 000 dólares en deudas.

En total, Adorni tiene compromisos que exceden los 725.000 dólares, según lo reportado por ‘Infobae’ a partir de fuentes judiciales.

Adorni ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que demostrará su situación patrimonial ante la Justicia.

Declaración

“No cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, aseguró el 29 de abril en su presentación ante la Cámara de Diputados.

“Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno.

Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables”, indicó.

La respuesta del propio presidente también aumentó la tensión del asunto. Al ser interrogado por los reporteros sobre el tema, Milei reaccionó de forma contundente.

Reacción

Llegó a llamarlos “corruptos”, lo que fue visto como un intento de menospreciar las críticas.

“Ustedes son los corruptos”, contestó a las preguntas de los medios la semana pasada en el Congreso.

El asunto ya está teniendo repercusiones políticas porque cuestiona a un funcionario clave en el gobierno.

Han construido parte de su narrativa en torno a la crítica hacia la corrupción y a la “casta” política tradicional, lo que intensifica la importancia de este episodio.