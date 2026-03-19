Se celebra Día Municipal del Tejuino en Guadalajara

La bebida milenaria, a base de maíz fermentado con piloncillo y cítricos, será celebrada en El centro de Guadalajara
Regeneración, 18 de marzo 2026– El 19 de marzo, desde hace algunos años, la ciudad de Guadalajara celebra el Día Municipal del Tejuino, dedicado a una de las bebidas tradicionales del estado y la capital de Jalisco.
Bebida de maíz
El tejuino es una bebida elaborada a base de la fermentación de maíz, piloncillo, limón, lima, sal y mucho hielo.
Es muy buscada en la época de calor por ser deliciosa y muy refrescante.
En el año 2020, el Gobierno de México destacó que las fermentaciones tradicionales indígenas se realizan a partir de sustratos ricos en almidones.
Donde es posible encontrar microorganismos, ácidos lácticos con propiedades probióticas.
Referente cultural
Un ejemplo de ello es el tejuino, y esta bebida resulta ser un referente en nuestra cultura; se dice que está presente desde hace, aproximadamente, siete mil años.
También señaló que es una bebida de consumo popular en Guadalajara, en Jalisco y en la zona Occidente de México (que comprende los estados de Nayarit, Colima y Michoacán).
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que al tejuino se le considera un tipo de cerveza a base de maíz por el proceso de malteo.
Malteo
Donde el grano se germina con agua, se interrumpe la germinación para cocerlo e hidrolizar la mayor cantidad de azúcares (almidones).
Y la malta resultante se fermenta, esto se da entre 24 y 48 horas.
En este proceso se arrojan bacterias patógenas y benéficas; además, se producen algunos ácidos orgánicos como ácido láctico, málico y acético.
El sabor dulce característico de la bebida se debe a los azúcares del piloncillo y a los almidones parcialmente hidrolizados.
Invitación
La Asociación de Artesanos del Tejuino de Jalisco anunció, a través de una publicación en Facebook, la invitación al público para sumarse a la celebración.
Se trata del cuarto aniversario del Día Municipal del Tejuino, que se llevará a cabo a las 09:30 horas del domingo 22 de marzo en Paseo Alcalde, en el Centro de Guadalajara.
En el mensaje, se destaca la importancia de esta bebida tradicional como parte del patrimonio cultural del Estado.
Así como el crecimiento de esta conmemoración que reúne a productores, familias y visitantes.
Evento festivo
En la publicación, la asociación resaltó el carácter festivo del evento al señalar:
«El tejuino se celebra en grande… una explosión de tradición, sabor y orgullo jalisciense en el corazón de la ciudad.
Ven a brindar, a celebrar nuestras raíces y a ser parte de esta historia que sigue creciendo. ¡No faltes, la fiesta del tejuino es de todos!».