Se celebra Día Municipal del Tejuino en Guadalajara

La bebida milenaria, a base de maíz fermentado con piloncillo y cítricos, será celebrada en El centro de Guadalajara

Regeneración, 18 de marzo 2026– El 19 de marzo, desde hace algunos años, la ciudad de Guadalajara celebra el Día Municipal del Tejuino, dedicado a una de las bebidas tradicionales del estado y la capital de Jalisco.

El Festival del Tejuino llega al Paseo Alcalde de Guadalajara el próximo domingo 22 de marzo. Participan 30 productores tradicionales con degustaciones sin costo para locales y turistas, además de actividades culturales y danza prehispánica. pic.twitter.com/LnhkBx3Y9U — Ricardo García (@RiGarciaJal) March 16, 2026

Bebida de maíz

El tejuino es una bebida elaborada a base de la fermentación de maíz, piloncillo, limón, lima, sal y mucho hielo.

Es muy buscada en la época de calor por ser deliciosa y muy refrescante.

En el año 2020, el Gobierno de México destacó que las fermentaciones tradicionales indígenas se realizan a partir de sustratos ricos en almidones.

Donde es posible encontrar microorganismos, ácidos lácticos con propiedades probióticas.

Referente cultural

Un ejemplo de ello es el tejuino, y esta bebida resulta ser un referente en nuestra cultura; se dice que está presente desde hace, aproximadamente, siete mil años.

También señaló que es una bebida de consumo popular en Guadalajara, en Jalisco y en la zona Occidente de México (que comprende los estados de Nayarit, Colima y Michoacán).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que al tejuino se le considera un tipo de cerveza a base de maíz por el proceso de malteo.

▶️ ¡No te lo puedes perder! Habrá grandes sorpresas para la celebración del Día Municipal del Tejuino en Guadalajara; cientos de actividades destacarán el papel de esta bebida en la cultura tapatía.



📺 #TelediarioNocturno con @LeoSchwebel y @MarilTovar5 pic.twitter.com/rxk0BAeHPd — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) March 18, 2026

Malteo

Donde el grano se germina con agua, se interrumpe la germinación para cocerlo e hidrolizar la mayor cantidad de azúcares (almidones).

Y la malta resultante se fermenta, esto se da entre 24 y 48 horas.

En este proceso se arrojan bacterias patógenas y benéficas; además, se producen algunos ácidos orgánicos como ácido láctico, málico y acético.

El sabor dulce característico de la bebida se debe a los azúcares del piloncillo y a los almidones parcialmente hidrolizados.

Invitación

La Asociación de Artesanos del Tejuino de Jalisco anunció, a través de una publicación en Facebook, la invitación al público para sumarse a la celebración.

Se trata del cuarto aniversario del Día Municipal del Tejuino, que se llevará a cabo a las 09:30 horas del domingo 22 de marzo en Paseo Alcalde, en el Centro de Guadalajara.

En el mensaje, se destaca la importancia de esta bebida tradicional como parte del patrimonio cultural del Estado.

Así como el crecimiento de esta conmemoración que reúne a productores, familias y visitantes.

😯🧉Con un festival se celebrará el Día Municipal del Tejuino en el que se ofrecerán 25 mil degustaciones de esa tradicional bebida tapatía #Entérate aquí#Gastronomía #Bebidas pic.twitter.com/WKyVAjZfaF — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) March 17, 2026

Evento festivo

En la publicación, la asociación resaltó el carácter festivo del evento al señalar:

«El tejuino se celebra en grande… una explosión de tradición, sabor y orgullo jalisciense en el corazón de la ciudad.

Ven a brindar, a celebrar nuestras raíces y a ser parte de esta historia que sigue creciendo. ¡No faltes, la fiesta del tejuino es de todos!».