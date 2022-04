¿Sembraron el cadáver?, cuestiona papá de Debanhi Escobar

Taxista acosó a Debanhi. Me arrepiento de haber confiado en la Fiscalía, dice. Exige justicia caiga quien caiga. Mentira que fuera accidente

Regeneración, 22 de abril de 2022. Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, acusó de acoso a taxista que recogió a joven en quinta; “él detonó todo esto”, señala.

Además el padre de la jóven Debanhi cuestiona que no haya delito que perseguir como dice la Fiscalía de Nuevo León.

En ese sentido sostiene la ineficiencia de las autoridades y teme por fuga de información. Asimismo destaca contradicciones en el caso.

Por otra parte el presidente AMLO respondió afirmativamente a la petición del papá de Debanhi quien pidió su intervención.

-«…, si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta, que se acabe esto para no tener ya tanta inseguridad», señaló el padre de Debanhi.

Debanhi regresaba a casa, el auto la abandonó, se acercó a una empresa y motel. Luego de días encontraron su cuerpo en la cisterna atrás del motel la @FiscaliaNL dice que cayó. #NoFueUnAccidente @samuel_garcias fue negligencia y corrupción. Las mujeres en NL en total indefensión. pic.twitter.com/j8vKr2584W — Beatriz Domínguez 🇲🇽 (@BeatrizDomCa) April 22, 2022

Debanhi

Con relación a la desconfianza hacia el Fiscal de Nuevo León, el padre de Debanhi dijo:

-«... el fiscal ya no confío en él, no confío en Rodolfo, si yo le paso información no confío en él, no sé si se vaya a fugar información», agregó.

Por otra parte, aseguró que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León llevaron de manera muy hermética el caso.

“Fue un accidente, estaba borracha y se cayó.”



Si porque estando tomados, todos hacemos parkour y brincamos bardas. Aguas con el cinismo de aquellos que se esmeran en responsabilizar a la víctima. #NoFueUnAccidente pic.twitter.com/Caz9YxwlNM — Brad Welton (@BradWelton) April 22, 2022

-«La Fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba», aseguró.

Y agregó: «…, porque si hubiesen tenido de alguna manera esa información, no estuviéramos aquí, yo estuviera con mi hija y mi esposa también».

Así, Mario Escobar aseguró que la Fiscalía General está mintiendo al decir que la muerte de su hija fue un accidente, al caer en una alcantarilla profunda de casi cuatro metros.

Cuantos están metidos en el negocio de "desaparecer" mujeres y que tan poderosos son, que la fiscalia nos quiere hacer creer que fue un accidente, retiraron a todos del lugar y plantaron el cuerpo.#nofueunaccidente#fuefeminicidio — cristy (@cristy2012) April 22, 2022

Acoso

-«Dentro de los videos que analizamos con la fiscalía, hay un video en que aparece el taxista y analizado por la fiscalía…se sube mi hija Debanhi al taxi antes de aparecer en la foto que todos conocemos«, explicó.

Y reveló que «hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija, Juan David Cuéllar se llama».

Cómo es posible que digan que se cayó solita y no la habían visto días antes aún revisando con perros entrenados en el mismo lugar donde se supone que YA HABÍAN REVISADO !!! Que pvto coraje!!! #NoFueUnAccidente

Debanhi tenía muchos sueños y toda una vida por delante pic.twitter.com/cDmW9FRQkl — Gio 🇲🇽🌑 (@gioOsbb) April 22, 2022

Y, de ahí, «yo supongo, que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso ¿Díganme ustedes qué es?».

El fiscal dice «que no hay delito que perseguir y eso, estoy molesto con el fiscal, hay gente que estuvo de testigo», señaló.

Accidente es que se te caiga el celular al agua.

Caer a una sisterna llena, en un hotel al que ni siquiera hay prueba de que entraste viva, y que te encuentren 13 días después a pesar de ser uno de los primeros lugares en revisarse, #NOFueUnAccidente,

fue negligencia y corrupción — kween (@aloalcantaraa) April 22, 2022

Yo acuso

En ese sentido acusó «públicamente a Juan David Cuéllar de detonar todo esto porque eso detonó, que mi hija se bajara del taxi, y no se debió haber bajado, porque era un taxi de alquiler».

-«¿Juan David está detenido? le cuestionó la prensa, según relatan los portales.

– «No, que porque no hay delito que perseguir dijo el Rodolfo Salinas, así me dijo delante de la Comisión de Búsqueda Nacional».

Incluso, relata el papá de Debanhi que esas afirmaciones las hizo el fiscal «delante de la Comisión de Búsqueda local, delante de un abogado, delante de mi esposa y delante de mí».

-«…, y no se vale, ya juzguen ustedes o que lo juzgue la sociedad», respondió.

Debanhi



Habría que investigar quién es el dueño del Motel,no sería la primera vez que hay tráfico de influencias con autoridades corruptas y empresarios sin escrúpulos ..

A veces esos lugares son los favoritos de jefes policiacos y los dueños son tapaderas..#NoFueUnAccidente pic.twitter.com/IGdgp0nAlM — Presunto Twiitero : NEWS 🌎 (@TwiteroMen) April 22, 2022

Cateos

Además, Mario Escobar cuestionó las ocasiones en que la fiscalía cateó el lugar, ya que fue hasta el quinto intento en donde la encontraron.

-«Otras veces lo han cateado. ¿Y por qué a la quinta aparece?, ¿Lo Sembraron? ¿Cómo llegó? No se pudo haber subido a una barda ella.

Lo anterior con relación a los cateos en el Motel y el hallazgo del cuerpo de su hija Debanhi.

Sobre la versión del supuesto accidente señaló que: «Es mentira, es totalmente mentira y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables».

Y subrayó: «...para que no nos sigan haciendo esto, sabemos que esto es una zona de peligro, esto es una zona sitiada, no tengo miedo en decirlo porque ya no tengo a mi hija»

¿Fue privada de su libertad su hija? Se le preguntó por parte de los medios.

– «Sí, es lo que te estoy diciendo, sí».

Y ahora resulta que la encontraron en el mismo lugar que ya habían inspeccionado??? #NoFueUnAccidente pic.twitter.com/6YPdIoQALg — Andrea Reynoso (@IIandreaccrsII) April 22, 2022

Denuncia

También comentó que los agentes ministeriales lo privaron de su libertad a él y a su esposa.

-«El secuestro que me hace la fiscalía, que me trae con engaños acá, eso es un secuestro aunque sean fiscales porque me están diciendo ¡Súbete a la camioneta, te vamos a dar información!».

Y relata a continuación «¿A dónde? No había ninguno de los medios, había uno o dos nada más… Considero que me mintieron a mí y a mi esposa».

Por supuesto que NO FUE UN ACCIDENTE y este video grabado antes de "encontrar el cuerpo" de Debanhi es muy claro, este chico estuvo ahí y no se ve nada ni percibió nada.



Espero se haga realmente justicia pic.twitter.com/a3UM5DYHG1 — El aragonés errante (@jcchavarria) April 22, 2022

Por otra parte, no descarta que el cuerpo de la joven de 18 años fuera sembrado por desconocidos en el fondo de la cisterna del Motel Nueva Castilla, donde fue encontrada anoche.

¿Por qué tardaron tanto?, ¿Cuántas veces estuvieron aquí? (…). Cuatro veces han cateado [la zona], ¿y por qué a la quinta aparece?.

-«¿lo sembraron? Pregunta: ¿Cómo llegó?», llegó a cuestionar en varias comparecencias ante medios locales que acudieron al lugar donde fue hallado el cuerpo.

PORFAVOR SI VES ESTO DA RT!!! EN TAMAULIPAS TAMBIÉN ESTÁN DESAPARECIENDO!!! QUE SE VIRALICE PARA TENER LA ATENCIÓN QUE MERECEN ESTOS CASOS, YA CASI UN MES QUE NO SE SABE NADA DE ELLAS!!! #Debanhi #Paulette2 #NiUnaMenos #NoFueUnAccidente pic.twitter.com/MknP7nWU8n — arimaddy (@ariandmaddy) April 22, 2022

«Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (…). Que caiga quien tenga que caer», criticó con firmeza.

«No se pudo haber subido a la barda ella», afirmó.

Finalmente, ante la pregunta de si pudo haber resbalado, dijo: «Es mentira, es totalmente mentira, y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que no siga sucediendo esto».