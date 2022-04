¿YosStop abrirá su cuenta de Only Fans? Esto respondió

Entre los proyectos de la influencer YosStop se encuentra su cuenta de Only Fans, donde publica contenido inusual

Regeneración, 22 de abril de 2022. La youtuber YosStop fue cuestionada por sus seguidores respecto a la posibilidad de que abriera su cuenta en la plataforma Only Fans.

La creadora de contenido que pisó la prisión tras ser acusada de presunta pornografía infantil, realizó una ronda de preguntas y respuestas en Instagram.

Este tipo de convivencia con sus fans causó revuelo en la red social debido a que YosStop aseguró que ella respondería con sarcasmo las preguntas de sus fans.

Como consecuencia, uno de sus seguidores aprovechó la oportunidad para cuestionarle a Yosseline Hoffman si realizará contenido explícito en Only Fans.

A pesar de que la polémica youtuber publica contenido en la plataforma para adultos, sus seguidores siguen teniendo esperanza en que YosStop publique otro tipo de fotografías.

Lo anterior se debe a que la hermana de Ryan Hoffman mantiene activa una cuenta de Only Fans donde publica fotos de sus pies.

La curiosa cuenta de la youtuber se puede encontrar como Yoss Pies, la cual contabiliza mil 600 ‘me gusta’ derivados de 32 posteos.

«¿Abrirás tu only fans que no sea de patas?», le preguntó un seguidor a YosStop, quien se mostró poco sorprendida por la petición.

Posteriormente, la influencer, con la ironía que la caracteriza, respondió sobre el tema de la posibilidad de abrir su cuenta.

«Claro de hecho en este momento ya lo estoy abriendo porque me encanta enseñar, me fascina, es mi pasión. Lo estoy abriendo en este momento pero mientras me pueden seguir en mi cuenta de pies @justpies»

respondió YosStop en una historia de Instagram