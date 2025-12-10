Sheinbaum 5a mujer más poderosa del mundo revela Forbes

Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Sanae Takaichi, Giorgia Meloni y Sheinbaum de las figuras políticas más influyentes a escala mundial

Regeneración, 10 de diciembre de 2025. Se publicó la lista Forbes Power Women 2025 donde la presidenta Claudia Sheinbaum está en el quinto lugar de la lista Forbes Power Women 2025.

Y es que dicho listado reconoce a las 100 mujeres con mayor impacto global en política, negocios, tecnología y finanzas en 2025.

Al tiempo que se destaca que 17 mujeres son nuevas en la edición 2025.

Sheinbaum

Cabe destacar que Forbes calcula un poder económico colectivo de 37 billones de dólares entre las incluidas.

Al tiempo que se indica que la selección se basa en métricas de dinero, medios, impacto y esferas de influencia.

En los primeros puestos figuran Ursula von der Leyen dela Unión Europea, Christine Lagarde del Banco Europeo y Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

#ULTIMAHORA

🚨 FORBES COLOCA A @Claudiashein COMO LA QUINTA MUJER MÁS PODEROSA DEL MUNDO



Por favor no vayan a compartir esta gran noticia que le va a dar mucho ARDOR a Salinas Pliego que gastó 90 MDP en la marcha de la Generación Z y a sus achichincles Baby Dumbo… pic.twitter.com/XVYTnGsvaE — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 10, 2025

Además de Giorgia Meloni, de Italia y nuestra presidenta Sheinbaum que aparece consolidada en el quinto sitio, como una de las figuras políticas más influyentes a escala mundial.

Forbes informó que la selección se apoya en cuatro métricas principales: dinero, medios, impacto y esferas de influencia.

Para políticas públicas se consideran indicadores como el producto interno bruto y la población del país.

En el caso de ejecutivas corporativas, el ranking evalúa ingresos, valoraciones y número de empleados. Además, se incorporan menciones en medios y alcance global para estimar influencia mediática.

Alcance económico y representación

Las 100 mujeres incluidas representan, según la revista, un poder económico colectivo de 37 billones de dólares y ejercen influencia sobre más de mil millones de personas.

La lista también subraya aportes en filantropía y tecnología. Por ejemplo, Mackenzie Scott destinó alrededor de 700 millones de dólares a universidades históricamente negras en Estados Unidos.

Forbes menciona además a ejecutivas como Lisa Su de AMD, implicada en acuerdos para producir chips de inteligencia artificial.

Claudia

Forbes describe a Claudia Sheinbaum como la mujer que «hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024.

Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de ‘Presidenta'».

Destaca el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018 a 2023), de la ahora primera presidenta mujer del país.

«Uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de «cablebús» que mejoró los desplazamientos en toda la ciudad».

También la reconoce como una «científica destacada con un doctorado en ingeniería energética.

E incluso Forbes recuerda que se encuentra «entre los científicos y legisladores que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencias del clima de las Naciones Unidas».

Cinco

Por otra parte, se indica que Ursula von der Leyen, es primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea.

En tanto que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir esta intitución bancaria el 1 de noviembre de 2019.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón y la primera mujer en la historia del país que ocupa este cargo y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, primera mujer en la historia en ocupar el cargo.

Por cierto, ambas muy derechistas.

En esta lista también se incluye a la filántropa MacKenzie Scott, en el número 11; Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft.

En el número 16; Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, en el lugar 20.

Además a la cantante Taylor Swift, quien ocupa el lugar número 21; Sarah Friar, directora financiera de Open AI, en el puesto 50; Claudine Adamo, directora de operaciones y comercialización de Costco, en el sitio 70.

Además, Kim Kardashian, empresaria y cofundadora de Skims, ubicada en el lugar 71.

Y, en el lugar 100 se encuentran las mujeres de KPOP Demon Hunters, de las empresas Netflix y Sony Pictures Animation.