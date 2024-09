Sheinbaum aclara por qué no invitó a su majestad Felipe VI de España

El Congreso de España apoya a Claudia y AMLO



El diputado @G_Pisarello le da la razón a México.



"Es lógico que un rey que no respeto no sea respetado; México no es un pueblo de súbditos, sino una República de mujeres y hombres libres, por eso este 01 de Octubre vamos a estar… pic.twitter.com/HOoCx2Fkfg