Sheinbaum por acuerdo a largo plazo para estabilizar precio de gasolina

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum dijo que se sostendrán reuniones con los empresarios que no se han sumado al acuerdo de que la gasolina no suba de los $24 x litro.



Dijo que la idea es que esto sea PERMANENTE y no sólo los 6 meses acordados. pic.twitter.com/hq55dsVUUy