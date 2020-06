Sin inspectores extranjeros el mecanismo de regulación laboral de T-MEC

Desde el 1 de julio, con T-MEC paneles para problemas como democracia sindical o contrato colectivo. No tiene precedente: STPS

Regeneración, 9 de junio del 2020. No existe precedente en tratados de tipo económico la incorporación de mecanismos en materia labora, dijo Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral de la Secretaría del trabajo.

Será a partir del 1 de julio que se iniciará lo que Encinas Nájera llamó “el inédito mecanismo en materia laboral».

El subrayado por el debate que suscitó la presencia de inspectores extranjeros en México, tema de la negociaciones pasadas.

El punto debatido fue resuelto con la creación de los paneles tripartitos.

-«No hay precedente de algo de esta naturaleza que se haya incorporado en acuerdos comerciales”, dijo.

Queja y sanción

Con relación al mecanismo dijo que “la queja y por tanto la sanción, tiene carácter comercial y va directamente contra la empresa y el dueño de la misma».

Además, dijo, otra cosa importante es la rapidez, ya que establece plazos muy cortos para el desahogo de una queja «que puede tener una conclusión en alrededor de 80 días”.

En caso que algún socios comerciales presente una queja contra México, el proceso inicia a través de la Secretaría de Economía como punto de contacto.

-“Si se trata de un caso de libertad sindical o de negociación colectiva y si es una entidad en donde ya está en vigor la reforma laboral o no”, es como se podría dar el arranque a una revisión.

Las medidas

Las sanciones comerciales dependerán de la gravedad y de la reincidencia del centro del trabajo y del propietario.

Así las medidas van desde la suspensión del tratamiento arancelario preferencial, para las mercancías manufacturadas en la instalación cubierta.

Incluso la imposición de sanciones sobre las mercancías manufacturadas y en los casos más graves el bloqueo a la importación.

“Ya impuestas las sanciones se abre un periodo de consultas permanentes para reparar la denegación de derechos y eliminarla», aclaró el funcionario.

Es decir, se da la posibilidad de volver a invocar «un panel para que verifique la eliminación de derechos y remueva las sanciones comerciales”, puntulizó.

Bienes de AMLO, sin tarjetas de crédito, ni nuevas propiedades

El presidente reveló que solo tiene una cuenta bancaria misma que administra su esposa Beatriz Gutiérrez. Casa de Palenque es para sus hijos. Nada más.

Regeneración, 8 de junio del 2020. AMLO reveló que en su declaración patrimonial y de intereses no hay cuentas bancarias, inmuebles u otras propiedades. El presidente solo tiene su cuenta bancaria donde le pagan.

El presidente de México dijo que nunca ha tenido tarjetas de crédito, que tiene sus ahorros y en caso de necesidad de ahí agarra.

-«Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido. No de ahora, llevo así 30 años. Nunca»- dijo AMLO.

Además reveló que tiene una única cuenta bancaria, misma que para mayores señas es administrada por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

–«Voy a presentar mi declaración patrimonial, pero no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos» -expresó.

Con respecto a su cuenta reveló que «no tengo cuentas bancarias nada más donde me pagan…y eso lo administra Beatriz…».

Guardadito para emergencias

En este sentido incluso dijo que en caso de necesidad econnómicas tiene ahorritos:

–«Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto».

Entonce dijo-«A cerca de bienes no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca».

La casa de Palenque

«La casa de Palenque la entregué a mis hijos, claro que mediante un procedimiento legal» y aclaró que esto cuando él fallezca.

-«Nunca me ha interesado el dinero, no es propósito para mí», aseveró.

Finalmente AMLO reconoció a quienes han generado riqueza conforme a la Ley:

-(…), «desde luego respeto a todos, respeto al que tiene dinero porque no todo el que tiene es malvado porque lo han hecho conforme a la ley«.

AMLO apoya que recomendaciones de CNDH sean vinculantes

Que recomendaciones de CNDH no sean solo información o enunciado, sino que tengan la fuerza de la ley propone Rosario Piedra. El presidente apoya

Regeneración, 8 de junio del 2020. El presidente se pronunció a favor de que sea más eficaz la impartición de justicia y por ello la conveniencia de hacer vinculantes las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como postula su titular Rosario Piedra.

Hasta ahora los posicionamientos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tienen toda la fuerza de Ley.

Por ello Rosario Piedra pide que sus resoluciones sean de carácter vinculante.

Es decir, que no se trate de una mera información o una simple propuesta, sino que tenga carácter obligatorio e impositivo.

En la cita clásica se señala para ilustrar «Las leyes y reglamentos son vinculantes, las declaraciones no lo son».

AMLO apoya a Rosario

En el marco del diálogo circular con la prensa desde Palacio Nacional, el presidente AMLO, consideró viable que las recomendaciones de la CNDH sea vinculantes.

“Creo que tiene que hacerse un análisis, pero lo veo bien, el que las recomendaciones sean vinculantes, para que se castigue a quienes violen derechos humanos».

Precisamente lo que señaló es que con recomendaciones el proceso lleva mucho tiempo y no se accede a la justicia.

-«(…), que sea más eficaz la impartición de justicia porque una recomendación no vinculante es un proceso que lleva mucho tiempo, y muchas veces no se hace justicia».

Subrayó además que en gobiernos anteriores no se cumplían las recomendaciones de derechos humanos, eso con relación a la política del nuevo gobierno de si aceptar y resolver en torno a observaciones de la CNDH.

“Antes se emitían recomendaciones no se cumplían, no había justicia; entonces lo veo bien para que nadie viole derechos humanos”, dijo.

30 años de CNDH

Cabe destacar que el 7 de junio, a 30 años de la creacion Rosario Piedra Ibarra titular de la CNDH se manifestó por una reforma Constitucional, para que sus recomendaciones tengan fuerza de ley.

Piedra pidió reformas al articulo 102 de la Constitución para que sus recomendaciones no queden al arbitrio de las autoridades sino para que su observación sea obligatoria.

“Dejemos atrás un modelo que privilegió la promoción y divulgación de los derechos humanos, pero descuidó lo esencial de su misión: su protección y defensa”, indicó ayer Rosario Piedra.