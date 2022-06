Sobre amenazas, AMLO ataja: Por principios nunca lo he hecho

AMLO rechazó haber mandado a amenazar con Fiscalía Anticorrupción al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en vísperas de la Reforma Eléctrica

Regeneración, 1 de junio e 2022. AMLO rechazó por principios haber amenazado a nadie y mucho menos mandar a amenazar.

Además el presidente se negó a expresar su punto de vista al señalar que se trata de una polémica en vísperas electorales.

AMLO

Y es los periodistas interrogaron a AMLO sobre el audio que presentó el presidente del PRI donde supuestamente es amenazado.

Se trata de una supuesta llamada con el senador Manuel Velasco (PVEM), donde éste supuestamente le dice ser el mensajero de Gobernación de una presunta amenaza.

Misma, que implicaría a la Fiscalía Anticorrupción.

Por otra parte, se indica que el audio fue difundido sin el consentimiento de Velasco, quien anoche dijo que la conversación fue distorsionada.

Principios

#ConferenciaPresidente. Señala @lopezobrador_ que su libro “A la Mitad del Camino” ha vendido entre 400 y 500 mil ejemplares. Por esta obra, habrá recibido 3 millones de regalías. pic.twitter.com/BckPxW4YMd — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 1, 2022

“No es cierto, no me meto en eso. Nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral», rechazó tajante AMLO.

Ante los periodistas aclaró que «tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones».

-«Por eso no me meto en eso”, señaló AMLO.

Sin embargo si dijo que tiene entre dos y tres años que no habla con el senador Velasco, y que durante la inauguración hace unos meses del aeropuerto Felipe Ángeles sólo lo saludó.

Bucareli

Por otra parte, en la conferencia Mañanera los periodistas indicaron que las supuestas amenazas habrían provenido de Gobernación.

Por ello, AMLO enfatizó:

–“No instruí al secretario de Gobernación. Ahí son otras cosas, ahí se trata de otros asuntos. Creo que son ya hasta de dominio público», dijo en referencia a los audios dados a conocer por Layda Sansores.

Finalmente, AMLO subrayó: “No quiero hablar de eso. Y menos hoy. A lo mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de eso”.