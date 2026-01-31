Tender puentes siempre proclama Sheinbaum en Tijuana

Construir puentes, no muros. 1a etapa de Viaducto elevado en Tijuana. Homenaje a compatriotas en EE.UU, gran aporte a California US

Regeneración, 30 de enero de 2026. La presidenta Sheinbaum subrayó la vocación de México por construir puentes y no muros durante la inauguración de la primera parte del Viaducto Elevado de Tijuana.

Y, precisamente mismo que terminará conectando a la Garita con el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Recordó que con el PRIAN o se robaban los recursos o de plano no cobraban impuestos.

Sheinbaum

“Para las y los mexicanos, los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio”, destacó desde la frontera norte.

Al tiempo que se precisa que la obra en su primera etapa reducirá el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos de La Garita hasta la carretera que conecta a las playas de Tijuana.

Como se indica, en una segunda etapa, el Viaducto Elevado de Tijuana llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana

“De eso se trata la Cuarta Transformación. ¿Por qué antes no se hacía todo esto? Pues porque se robaban el dinero o de plano no cobraban impuestos”, afirmó

Primero

Durante su discurso dijo que traía tres pensamientos: el abrazo paisano, construir puentes y no muros. El tercero: Que los mexicanos tenemos cuatro amores.

“Hoy que estamos en la frontera, cerrar con tres pensamientos. El primero: un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera.

«Los queremos, son héroes y heroínas de la patria, que nunca se nos olvide, ellos ayudan a sus familias».

Seguidamente subrayó los aportes de compatriotas para con California.

«…, que está aquí a un lado, dicen que ya es la cuarta economía del mundo si se tomara California como un país,

Inauguramos la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana; los puentes siempre son mejores que los muros. Desde Baja California abrazamos a todos los paisanos, héroes y heroínas de la patria; nos unen el amor al prójimo y a la patria.

«…, pues California no sería lo que es, si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera».

Amores

Lo segundo: «para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio».

“Y, lo tercero: por encima de todo, nuestros valores. El valor de las mexicanas y de los mexicanos es la fraternidad, es el amor al prójimo, siempre.

«No debemos olvidar que las mexicanas y los mexicanos tenemos cuatro amores por lo menos:

Seguidamente, citó: El amor al prójimo…a la familia…a la naturaleza y el amor a la patria.

Eso nos define a las mexicanas y a los mexicanos.

Historia

Siempre el pueblo de México luchará, «como lo ha hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por las libertades».

Con un profundo amor al pueblo. «Así que desde aquí podemos decir con mucho orgullo: México es un país libre, independiente y soberano”.

Esto, antes de cortar el listón inaugural de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana.

Hoy es día de fiesta en Tijuana: inauguramos el plantel de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos"; habrá una sede más en Mexicali. Toda la vida hemos luchado para que las y los jóvenes reciban educación, porque no es un privilegio, sino un derecho del pueblo de México.

Además, recordó que «ahora la honestidad es nuestra bandera, esa es fundamental para todos los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México».

«… no queremos más privilegios, la honestidad por encima de todo, esa es nuestra bandera, nuestro principio”, enfatizó.

Fuerza

Claudia presidenta reconoció a las Fuerzas Armadas de México por el trabajo realizado en esta obra, que a diferencia de otros ejércitos del mundo, nació de una revolución social.

Además de defender la soberanía nacional, ayuda al pueblo mexicano en casos de emergencia, como en las lluvias de octubre de 2025, y construyen obra pública.

El Viaducto Elevado de Tijuana consta de dos etapas y tendrá una longitud total de 11.4 kilómetros para conectar la carretera Ensenada y La Garita del Chaparral con el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

En esta primera etapa se generaron 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

El ingeniero residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Raúl Manzano Vélez, puntualizó que este primer tramo abre sus puertas al público con una longitud de 7 mil 175 metros.

E incluso cuenta con un túnel vehicular, viaductos elevados y puentes.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que el Viaducto Elevado quedará en la memoria de las y los bajacalifornianos como una obra que cambia el rostro de Tijuana.

Subrayó que la obra regala tiempo de vida a quienes diariamente se trasladan por ahí, pues el proyecto integral completo podrá reducir de una hora a 12 minutos el trayecto de La Garita al Aeropuerto.