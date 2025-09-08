SSPC presenta a 14 detenidos por huachicoleo en Tamaulipas, incluido familiar de exsecretario de Marina

Omar García Harfuch señaló que el actuar de un elemento de la marina involucrado en el huachicoleo no representa el actuar de toda institución

RegeneraciónMx, 7 de septiembre de 2025.- El Gobierno de México confirmó la detención de 14 personas, entre ellas mandos navales, relacionadas con contrabando de combustible. Autoridades federales aclararon que estos hechos no representan a toda la Marina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la Semar ha sido aliada histórica en el combate a delitos y subrayó la labor del exsecretario Rafael Ojeda Durán.

Los operativos recientes derivaron de investigaciones iniciadas hace dos años. Entonces, Ojeda solicitó a la Fiscalía General de la República indagar a todo el personal presuntamente vinculado con actividades ilegales de huachicol.

El fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que estas indagatorias se enfocaron en irregularidades detectadas dentro de la Armada y en operaciones sospechosas de transporte de combustibles en puertos y fronteras mexicanas.

El caso más relevante ocurrió en marzo pasado en Tamaulipas, cuando se aseguraron 10 millones de litros de diésel, un buque y más de 190 contenedores utilizados para la distribución.

Entre los capturados está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Ojeda Durán. También fueron arrestados empresarios, marinos en activo y exfuncionarios de la Administración General de Aduanas.

El Gobierno de México refuerza la lucha contra la corrupción e impunidad. Durante una operación conjunta, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la @FGRMexico, fueron detenidas 14 personas implicadas en el mercado ilícito de combustible. pic.twitter.com/btUY1Z920g — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 7, 2025

Mantendrán la investigación por el huachicoleo fiscal

Gertz confirmó que se esperan más detenciones, incluso de familiares de mandos retirados, y reveló que se trabaja con Estados Unidos para rastrear la procedencia del combustible introducido ilegalmente al país.

El secretario Harfuch insistió en que la Marina sigue siendo una institución de confianza y recordó que su papel en seguridad nacional ha sido clave durante los últimos años.

Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles aseguró que se aplicarán medidas disciplinarias estrictas. Señaló que los actos individuales no deben dañar el prestigio construido por más de dos siglos.

El Gobierno federal recalcó que se mantendrá la política de cero tolerancia a la corrupción y que no habrá distinción ni protección para quienes resulten responsables de estos delitos.