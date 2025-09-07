La lectura se tiñe de orgullo indígena

Leer y escribir en lengua indígena acto de resistencia: Encuentro Chiapas, Tabasco, Campeche, Q. Roo, Veracruz y Yucatán

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, la ciudad de Mérida recibe el Segundo Encuentro Interestatal de Salas de Lectura Zona Sur.

Un evento que enlaza el fomento a la lectura con la revalorización de las culturas originarias.

Esta convergencia de esfuerzos es un paso más para saldar la deuda histórica con las comunidades más invisibilizadas del país.

El Segundo Encuentro Interestatal Zona Sur de Salas de Lectura "Palabra, Voz y Mediación Lectora: sembrando libros para cosechar lectores"

La Sala de Lectura "El Tesoro del Saber" estará presenté, El encuentro se realizará del 4 al 7 de septiembre.

¡Campeche presente! pic.twitter.com/uwZEBiuNk1 — Cultura Campeche (@CulturaCampeche) September 4, 2025

Leer y escribir en lenguas originarias es, en sí mismo, un acto de resistencia.

El encuentro de las Salas de Lectura en la zona sur es un compromiso con la memoria de quienes han forjado la identidad del país y, también, una apuesta por el futuro.

Como recién mencionó el director del INPI, Adelfo Regino Montes, hay que garantizar la participación efectiva y la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en sus comunidades.

«Sembrando libros para cosechar lectores».

El encuentro reunió a mediadoras y mediadores de la zona sur, que incluyó a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Adicionalmente, se contó con la presencia de una delegación especial de la Mesa de Pueblos Originarios del PNSL, con 39 mediadores de lectura de 13 estados de las cinco regiones del país.

Estos representantes, que hablaban 14 lenguas nacionales, aportaron su experiencia y visión para fomentar la lectura desde una perspectiva plurilingüe e intercultural.

Además, el evento, organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), el Programa Nacional de Salas de Lectura (PNSL) y el Fondo de Cultura Económica (FCE).

El cual reconoció así el trabajo de voluntarios que promueven la lectura en sus comunidades, desde zonas urbanas hasta las más rurales.

Programa del Encuentro

Con sedes en el Teatro Armando Manzanero, la Biblioteca Yucatanense y el Centro Cultural del Mayab, el encuentro ofreció un programa variado y reflexivo:

Por una parte, el 4 de septiembre hubo un Conversatorio entre Paco I Taibo II (Director del FCE), y el filósofo y sociólogo Armando Bartra.

La jornada concluyó con un concierto de la Orquesta Típica Yukalpetén.

Además el 2 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, se realizó un conversatorio con la participación de mujeres originarias.

E incluso se llevaron a cabo sesiones de trabajo de la Mesa de Pueblos Originarios.

En tanto que el 6 del mes en curso Norma Muñoz Ledo dialogó con las «comunidades de conocimiento», colectivos enfocados en infancias, juventudes y migrantes.

Y, el día 4, domingo 7 de septiembre, los asistentes presentarán las experiencias más destacadas del encuentro, seguidas de una plenaria de conclusiones y la lectura de la Declaratoria General.

Dato indígena

A lo largo del evento, las y los mediadores participaron en talleres, conversatorios y mesas de reflexión.

Esto, con el objetivo de fortalecer la colaboración, promover la cultura de paz y la inclusión a través de la lectura.

Como parte de las actividades, el Librobús del FCE estuvo disponible en la Plaza Central de Mérida y se entregaron acervos de libros a los voluntarios.

Finalmente los portales subrayan que el evento también fue transmitido a nivel nacional.