Caso Requena: De expulsado de Paraguay al penal del Altiplano

De Paraguay escala Bogotá. Tras aterrizar en México se cumplió orden de aprehensión contra Bermúdez Requena. Prosiguió de Tapachula a Toluca

Regeneración, 18 de septiembre de 2025. En redes destacan que ya está en México el prófugo Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario ligado al crimen organizado.

Y es que como se sabe se le señala de ser presunto líder del grupo criminal La Barredora y vinculado al cártel Nueva Generación (CNG).

Versiones dicen de trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, tras haber sido expulsado de Paraguay.

Requena

Por otra parte, se destaca que Hernán B o, el Abuelo o Comandante H arribó la mañana del jueves al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas.

Luego será trasladado al Aeropuerto de Toluca, por lo que se espera su ingreso al Centro Federal de Reinserción Social No. 1.

Mismo, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el central Estado de México.

Expulsado

Cabe destacar que contrariamente a las declaraciones iniciales que indicaban tiempo para los trámites de extradición, el gobierno de Paraguay solucionó el asunto con la expulsión.

Y es que Requena había renunciado al juicio abreviado de extradición, con lo que suponía la apertura de audiencias judiciales.

Así, la Paraguay dijo irregular el ingreso y estancia de Bermúdez en dicho país.

Esto, «luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición», precisó en un comunicado la Fiscalía de Paraguay.

Versiones

Además, portales dicen de fuerte operativo y despliegue militar en el Penal del Altiplano.

Tras su aterrizaje en México, al detenido se le entregó una orden de aprehensión en su contra, como había adelantado Omar García Harfuch.

El exfuncionario contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario de Tabasco.

Y mismo, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Cero impunidad: Sheinbaum sobre el caso Bermúdez Requena



Expulsa Paraguay a Bermúdez Requena. La búsqueda de la verdad y la aplicación estricta del principio de cero impunidad: Sheinbaum #RegeneracionMxhttps://t.co/KeLVJJkRdx — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) September 18, 2025

Caiga

Por otra parte, se subraya que la Presidenta Sheinbaum, afirmó que se está reuniendo toda la información para esclarecer el caso del Bermúdez Requena.

E incluso apuntó que será la Fiscalía federal la que realice la investigación para ahondar sobre sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cómo se involucró con el CNG.

El sábado pasado, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción.

El avión de la Fiscalía General de la República con la matrícula 605 XB-NWD propiedad del Gobierno Mexicano despegó de Bogotá, Colombia, alrededor de las 9:00 de la mañana.

En la Frontera Sur de México se desplegó un fuerte operativo con elementos de la Guardia Nacional y de la Marina, quienes resguardaron la zona.

Altiplano

Posteriormente, fue trasladado a un jet privado que iba resguardado por un avión propiedad de la Guardia Nacional,.

Trasladado vía terrestre en un vehículo blindado, conocido como “Rino” y a través de un fuerte dispositivo de seguridad, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”.

Como parte de la colaboración internacional, el Gobierno de la República de Paraguay notificó este miércoles 17 de septiembre a México la decisión de expulsar a Hernán Bermúdez Requena.

La medida se adoptó tras verificar que el ingreso y estancia de Hernán Bermúdez, alias el “Abuelo”, en Paraguay era irregular.