‘Terrible’ Morales recordó el día que quiso noquear a Cuauhtémoc Blanco afuera de un antro

De acuerdo con Luis Roberto Alves Zague el Bar-Bar se popularizó entre los futbolistas debido a que el dueño era aficionado de las Águilas del América

Regeneración 1 marzo 2022. El Bar-Bar fue uno de los lugares más irónicos debido a las historias que se cuentan sobre las cosas que ocurrieron en ese lugar.

Recientemente Erik “Terrible” Morales reveló que en el Bar-Bar recibió amenazas por parte de Cuauhtémoc Blanco.

«Una vez yo me iba a pelear con Cuahtémoc en un antro, salimos de pleito, se me puso bravo el güey, me empezó a insultar, me empezó a decir cosas, me acusó y me dijo ‘te voy a matar’”, contó Erik.