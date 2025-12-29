Tiroteo en Turquía contra Estado Islámico deja nueve muertes

Turquía: El choque, que duró ocho horas, sucedió en una redada, ante alertas de posibles atentados durante el fin de año

Regeneración, 29 de diciembre 2025– Fuerzas de seguridad y una célula del Estado Islámico protagonizan enfrentamiento que dejó al menos nueve muertos en el noroeste de Turquía. El choque, que duró ocho horas, sucedió en una redada, ante alertas de posibles atentados durante el fin de año.

🇹🇷 El Ministro del Interior, Ali Yerlikaya, en Yalova Tres de nuestros policías murieron en esta operación. Ocho policías y un guardia de seguridad resultaron heridos. Cinco mujeres y seis niños encontrados



Tiroteo

El tiroteo comenzó este lunes como parte de una operación policial contra supuestos integrantes del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La confrontación resultó en la muerte de al menos tres policías y seis presuntos miembros de la organización en la provincia de Yalova, situada al sur de Estambul.

Según informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ocho agentes y un vigilante nocturno sufrieron heridas.

El ministro también destacó que todos los fallecidos del lado yihadista eran ciudadanos turcos.

Intervención

La intervención tuvo lugar por la madrugada y terminó a media mañana, en un ambiente de alta alerta de seguridad en el país.

La operación se desarrolló en una casa localizada en la carretera que conduce a la aldea de Elmalik, donde la policía había detectado a una supuesta célula del EI.

Unidades especiales de la cercana provincia de Bursa se unieron a las fuerzas tras el inicio del enfrentamiento.

Las autoridades indicaron que los agentes fueron atacados desde dentro de la vivienda, donde también estaban cinco mujeres y seis niños, quienes fueron evacuados sanos y salvos.

Prohibición

Luego del inicio del tiroteo, la Presidencia turca prohibió la difusión de imágenes del suceso y restringió la información a comunicados oficiales.

El ministro del Interior describió como «heroicos» a los policías que perdieron la vida y enfatizó que la intervención se llevó a cabo con «gran precaución» debido a la presencia de menores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, anunció que se abriría una investigación liderada por cinco fiscales, en el marco de la cual se detuvo a cinco individuos.

El presidente Recep Tayyip Erdogan ofreció sus condolencias a las familias de los agentes y reafirmó su determinación de continuar la lucha contra los grupos extremistas «sin concesiones».

Operativo

El operativo en Yalova forma parte de una ofensiva más amplia contra el Estado Islámico en Turquía.

La semana pasada, se detuvo a 115 presuntos integrantes del EI en el país.

Esto elevó el total a 138 sospechosos relacionados con la organización que fueron arrestados por la policía durante el mes pasado.

La fiscalía de Estambul recientemente alertó sobre planes para llevar a cabo ataques durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, incluso dirigidos a personas no musulmanas.

Memoria

Estas advertencias reviven la memoria de ataques previos del EI en el país.

Como el ataque en un club nocturno en Estambul en 2017 que dejó 39 muertos.

El hecho se ha usa fara justificar el aumento de las medidas de seguridad en un periodo especialmente delicado.