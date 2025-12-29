Torruco será nuevo Subsecretario de Prevención de las Violencias

Claudia Sheinbaum nombra a Miguel Torruco Garza nuevo subsecretario. Conoce su trayectoria, formación y retos para 2026

Regeneración, 29 de diciembre de 2025.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sacudió el tablero este lunes durante su conferencia matutina.

Miguel Torruco Garza será el nuevo titular de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias. Este cargo pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Por qué quedó vacante el cargo?

La silla no quedó vacante por falta de resultados, sino por un movimiento estratégico. Esthela Damián Peralta dejó la Subsecretaría de Prevención tras ser nombrada Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

Este ajuste ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2025. Damián sustituyó a Ernestina Godoy, quien ahora encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).

Al quedar libre este espacio clave en la SSPC, Sheinbaum decidió apostar por un perfil de confianza absoluta. “Lo invité y dijo que sí”, relató la presidenta, confirmando que Torruco asumirá en enero de 2026.

¿Quién es el nuevo rostro de la prevención?

El nuevo subsecretario no llega en blanco a la SSPC. Es Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. También ostenta un Doctorado en Administración Pública por el INAP.

De San Lázaro a la prevención social. Su paso por la política es bastante movido. Fue Diputado Federal entre 2021 y 2024. Presidió el Grupo de Amistad México-Estados Unidos con éxito.

Impulsó más de 50 iniciativas de ley relevantes. Destacó su propuesta para el regreso del tren de pasajeros.

Deporte, calle y activismo. Torruco sabe qué onda con el territorio. Fue Director de Promoción al Deporte y Bienestar en la SEP. Coordinó una estrategia de paz que la ONU reconoció.

Recientemente compitió por la alcaldía Miguel Hidalgo en 2024.

Decreto

Conforme al decreto publicado por Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación, donde expide el Reglamento Interior de la secretaría de Seguridad Ciudadana, las funciones sustantivas de Torruco subsecretario serán las siguientes.

Subsecretaría de Prevención de las Violencias, Artículo 9, facultades:

I. Proponer políticas, programas y estrategias integrales que atiendan las causas estructurales y sociales de la violencia para su prevención;

II. Proponer las prioridades, los programas, las estrategias y acciones federales en materia de prevención de las violencias en todo el territorio nacional;

III. Coordinar la elaboración de las políticas, programas, estrategias y acciones en materia de prevención de las violencias, para su aplicación en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Dirigir las estrategias para las juventudes en las zonas geográficas prioritarias, y promover programas formativos que les permitan adquirir habilidades para su incorporación al ámbito laboral y faciliten su desarrollo personal y social en un entorno de oportunidades;

V. Conducir en los tres órdenes de gobierno el diseño e instrumentación de estrategias y mecanismos de cultura cívica que privilegien la identificación temprana de conductas de riesgo y la resolución de conflictos mediante mecanismos alternativos, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

VI. Coordinar la atención, el seguimiento y la evaluación de los procesos de intervención territorial considerados prioritarios para la atención de las violencias, que procuren respuestas integrales y eficaces en las zonas geográficas respectivas;

VII. Establecer y coordinar el desarrollo y la implementación de programas, estrategias y acciones de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, en materia de prevención de las violencias;

VIII. Impulsar, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los mecanismos de coordinación con las instituciones estatales en materia de prevención de las violencias, incluidas las encargadas de la operación del sistema penal acusatorio y las orientadas a la atención integral de personas en conflicto con la ley penal, para implementar programas, estrategias y acciones en la materia;

IX. Participar en las comisiones intersecretariales de la Administración Pública Federal para la implementación de programas, estrategias y acciones de prevención de las violencias, previa autorización de la persona titular de la Secretaría;

X. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y autoridades de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, para la implementación de los programas, estrategias y acciones de prevención de las violencias;

XI. Coadyuvar con las instancias competentes en el establecimiento de mecanismos de vinculación y cooperación internacional, multilateral y bilateral, para la prevención de las violencias, previa autorización de la persona titular de la Secretaría, y

XII. Establecer, en conjunto con autoridades e instituciones de las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de Ciudad de México, comunidades y pueblos indígenas, mecanismos ciudadanos de consulta y asesoría técnica en materia de prevención de las violencias.