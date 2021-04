Todavía no me vacuno; tengo suficientes anticuerpos: AMLO

AMLO dio a conocer que luego de consultar a los médicos que lo atendieron de Covid-19, por ahora no se vacunará porque tiene “suficientes anticuerpos”

Regeneración, 5 de abril de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que tras consultar a los médicos que lo ayudaron a salir de su contagio de Covid-19, dejará para después el tema de vacunarse contra el SARS-CoV-2.

Y aseguró que le indicaron que no es indispensable que se vacune contra covid-19, pues tiene suficientes anticuerpos, «revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune».

«Mañana le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones; entonces, que explique técnica y científicamente», sentenció el presidente.

Recomendación de especialistas

Dijo que esto es estrictamente por recomendación delos especialistas que lo atienden; y enfatizó que la respuesta es por el alto nivel del anticuerpos que aún tiene en su organismo.

Esto tras revelarse que el jueves pasado por la letra de su primer apellido le habría correspondido recibir la primera dosis del biológico por tener su residencia en la alcaldía Cuauhtémoc.

Y es que la semana pasada, AMLO pidió que no se hiciera un espectáculo público de su vacunación.

«No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar», sentenció.

También dijo que los médicos que le dieron tratamiento cuando padeció Covid-19 le recomendaron que sí se vacunara.

«Pues me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me debo de vacunar, agregó.