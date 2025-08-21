Nuevo récord de inversión extranjera celebra Sheinbaum

Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana: Sheinbaum. Más de 34 mil millones de dólares en segundo trimestre 2025

Regeneración, 21 de agosto de 2025. La presidenta de México subrayó un nuevo récord de inversión extranjera directa indicadas por la Secretaría de Economía.

Y es que se trata de una cifra superior a los 31 mil 96 millones de dólares que alcanzó México durante el segundo trimestre de 2024.

Cifra que como se sabe ya había sido récord.

Sheinbaum

Se trata de una nueva cifra histórica de Inversión Extranjera Directa (IED) de 34 mil 265 millones de dólares (mdd) durante el segundo trimestre de 2025

E incluso precisó que representa más del doble de los 15 mil 645 millones de dólares que recibió el país antes de la llegada de la Cuarta Transformación.

Por ello, recalcó que han aumentado los salarios y las inversiones en México, además de que se se redujo la pobreza.

«Recuerden que decían que sí aumentaban los salarios mínimos iba a ver inflación, ese el mito del oscurantismo neoliberal…».

«…, que si aumentan los salarios, inflación, …. si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión porque lo que México podía ofrecer al mundo era la mano de obra barata”.

Así recordó la presidenta de México desde las Mañaneras del Pueblo en Palacio Nacional.

Vive mejor

«Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación».

«…, así que el modelo de la 4T, no solamente disminuye la pobreza, sino también genera la inversión”, enfatizó.

Cabe destacar que Sheinbaum remarcó que se trata de una buena noticia, dijo en primer lugar durante la conferencia de prensa.

«Una buena noticia que me mandó la Secretaría de Economía: en el segundo trimestre, la inversión extranjera directa 2025, histórica la inversión extranjera directa en México».

Y por ello asentó

«Ni los aranceles pudieron con economía mexicana».

«Son 34 mil 265 millones de dólares en 2025 supera los 31 mil 96 del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente pues más del doble del 2017″.

Inversión

Cabe destacar que la inversión extranjera directa (IED) contribuye a la generación de empleo, el desarrollo, la captación de divisas, la transferencia de tecnología y el impulso a las exportaciones.

A modo de ejemplo, en 2024 se registró una cifra de 36,872 millones de dólares (mdd), lo que representó un aumento con respecto al año anterior.

Como se indica arriba la tendencia al alza se ha mantenido, con registros aún mayores en el primer trimestre y segundo trimestre de 2025.

Datos además, que resultan interesantes a reserva de lo que publiqué posteriormente Economía.

Por una parte, la industria manufacturera es históricamente el sector que mayor IED capta.

México alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera directa en un segundo trimestre, de acuerdo con la Secretaría de Economía. La captación obtuvo récord de 34 mil 265 millones de dólares, es decir, 10.2 por ciento más que el mismo periodo de 2024.



El modelo de la Cuarta… pic.twitter.com/SqtdQ2NPPo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 21, 2025

Esto, porque en 2024, concentró el 54% del total. Otros sectores importantes incluyen los servicios financieros, el transporte y el comercio.

Asimismo, por país de origen Estados Unidos es, por mucho, el principal socio inversionista de México, concentrando alrededor del 45% del total de la IED.

Otros países de origen relevantes son Japón y Alemania.

Se trata de la generación de empleo ya que empresas extranjeras crea nuevas fuentes de trabajo y, en muchos casos, empleos de mayor valor agregado.

Productivo

Al tiempo que en redes se destaca que el subrayado de Sheinbaum resalta porque la inversión productiva impulsa la fabricación de bienes y servicios, contribuyendo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

E incluso se indica que empresas transnacionales a menudo traen consigo tecnologías y conocimientos avanzados, lo que puede mejorar la productividad y la competitividad de la industria nacional.



