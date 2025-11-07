Trump exige expulsar a Sudáfrica del G20

Trump reitera ausencia de la cumbre y desentierra la polémica del supuesto genocidio blanco. Confunde Sudáfrica con Sudamérica «comunista».

Regeneración, 6 de noviembre de 2025.– El America Business Forum (ABF) en Miami, refugio habitual de la retórica ultraconservadora, se convirtió el pasado 5 de noviembre de 2025 en el escenario de un nuevo y desconcertante espectáculo de Donald Trump.

El expresidente estadounidense reafirmó su decisión, ya anticipada en julio, de ausentarse de la próxima cumbre del G20.

Y además, escaló su ofensiva al exigir la expulsión de Sudáfrica del selecto club de las economías más grandes del mundo.

Me reuní con diversas dependencias federales del @GobiernoMX y oficinas de @SRE_mx para concertar posición 🇲🇽 en próxima Cumbre Líderes #G20SouthAfrica (22-23 nov). Con trabajo conjunto y coordinado, proyectaremos asertivamente intereses 🇲🇽 en este importante foro internacional pic.twitter.com/6dVBgpjXYu — María Teresa Mercado (@mtmercado2002) October 30, 2025

El Mapamundi de Trump

El momento cumbre, y el más surrealista para cualquier conocedor de la geografía básica, ocurrió al intentar justificar su cruzada ideológica.

Trump, tan seguro de sí, ubicó a Sudáfrica en el vecindario geopolítico de Miami. Trump, el estratega geopolítico, corrigió al orbe: Sudáfrica es, al parecer, un suburbio caribeño. Así lo demostró al soltar una frase que pasará a la historia de la confusión geográfica:

“Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Es decir, si uno ve lo que está pasando en algunas partes de Sudáfrica, mire Sudáfrica. ¿Qué está pasando? Mire Sudamérica. ¿Qué está pasando?”

Sin embargo, su lapsus geográfico no detuvo su embestida. Acto seguido, el empresario confirmó su boicot a la reunión de líderes.

El evento, programado para los próximos 22 y 23 de noviembre de 2025, será el primero que no contará con su presencia, una decisión que, según él, honra a su país.

President Trump, speaking at the America Business Forum in Miami, appears to make a mistaken reference to South Africa in relation to people fleeing communism (to Miami, Florida?). And then double's down by attacking South Africa, including its hosting of the G20, reasserts that… pic.twitter.com/j2Vi7ls4PQ — Sherwin Bryce-Pease (@sherwiebp) November 5, 2025

Durante su intervención en el Foro Empresarial de Estados Unidos en Miami, el presidente Trump pareció hacer una referencia errónea a Sudáfrica en relación con las personas que huían del comunismo (¿a Miami, Florida?). Acto seguido, insistió en sus críticas a Sudáfrica, incluyendo su papel como anfitriona del G20, y reiteró que no asistiría a la cumbre y que Sudáfrica no debería formar parte de ella, dijo.

“Saben, no voy a ir. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ya ni siquiera debería estar en el G20 porque lo que ha pasado allí es terrible…

…No voy a ir. Le dije que no voy a ir. No voy a representar a nuestro país allí. No debería estar allí”, sentenció, ignorando de paso los protocolos diplomáticos del foro.

«Minoría blanca» Sudáfrica

"La violencia que sufre el pueblo palestino, es la continuación de más de medio siglo de apartheid. Los sudafricanos, sabemos cómo es el apartheid, vivimos, sufrimos y morimos bajo él. No nos callaremos viendo como se perpetra el apartheid contra otros".



Cyril Ramaphosa,… pic.twitter.com/EwQUe7tkov — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 24, 2024

Además, esta postura se cimenta sobre viejos conflictos raciales. La retórica no envejece, solo se recicla. El magnate republicano recuperó sus polémicas acusaciones sobre el supuesto «genocidio» que estaría sufriendo la minoría blanca afrikáner.

Esta narrativa, que carece de sustento en informes internacionales ha sido un motor de tensión racial. En el pasado ya había generado un enfrentamiento directo con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Negocio redondo

Por si fuera poco, la ironía máxima reside en el futuro. Pese a su rechazo al país africano, Estados Unidos acogerá la cumbre del G20 en 2026.

¿Dónde? En un resort propiedad de Donald Trump en la misma ciudad de Miami que describió como «un refugio del comunismo». Un negocio redondo, como siempre, disfrazado de patriotismo.