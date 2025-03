Trump invoca poderes de emergencia para producir minerales críticos

Ley de Producción de Defensa. 15 minerales críticos, 70% de tierras raras de China. Elimina salvaguardias a mineras. Tierras públicas nacionales a privados

Regeneración, 21 de marzo de 2025. En redes subrayan que Trump dispuso impulsar a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EEUU y misma que en colaboración con el Departamento de Defensa, proporcionará financiamiento para nuevos proyectos de producción de minerales críticos.

Y es que se señala la intención de incluir la producción de carbón.

Lo anterior, como se indica invocando una Ley de Producción de Defensa de los años 50 del siglo pasado usada por Harry Truman al aumentar la producción de acero para la Guerra de Corea.

En contra parte, ambientalistas señalan que se trata de la entrega de recursos públicos a privados para el lucro, en este caso, tierras nacionales a mineras privadas.

Minerales

«Nuestra seguridad nacional y económica se ve gravemente amenazada por nuestra dependencia de la producción mineral de potencias extranjeras hostiles”, declaró la Casa Blanca en la orden.

“Es imperativo para nuestra seguridad nacional que Estados Unidos tome medidas inmediatas para facilitar la producción nacional de minerales al máximo”.

Asimismo, la orden ejecutiva a proporcionar financiamiento, préstamos y otras ayudas a la inversión; agilización de los permisos para proyectos de minería y procesamiento.

Así como, precisamente, una directiva para que el Departamento del Interior priorice la producción mineral en tierras federales.

La administración Trump también se coordinará con el sector privado para garantizar una cadena de suministro nacional estable y resiliente incluido, uranio, cobre, potasa, oro.

E incluso, cualquier otro elemento, compuesto o material según lo determine el presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético.

Lo anterior para satisfacer las necesidades del Departamento de Defensa y la industria privada en materiales que incluyen desde luego, al germanio, el galio y el antimonio.

No Aplauso

Por otra parte, grupos ambientalistas advirtieron que la orden ejecutiva eliminaría importantes salvaguardias para agilizar los proyectos mineros.

“Una vez más, el presidente Trump intenta ignorar la ley y dicta que nuestras tierras públicas nacionales se entreguen a empresas privadas para su extracción y lucro, por encima de todo”.

Lo anterior, declaró Rachael Hamby, directora de políticas del Centro para las Prioridades Occidentales. La orden ejecutiva:

“Claramente busca enriquecer a las empresas mineras y a sus accionistas, no mejorar la seguridad nacional”, dijo.

Al tiempo que se destaca que dicha ley la uso Joe Biden minerales críticos, añadiendo materiales para baterías como litio, níquel, grafito, cobalto y manganeso a la lista de artículos cubiertos.

E incluso con 750 millones de dólares en fondos.

La disposición se ha usado para bombas de calor eléctricas y Trump la uso en su primer mandato para mascarillas durante la pandemia de Covid.

La lista

En tanto que en el portal de Energía informa de la Lista Final de Materiales Críticos de 2023 incluye lo siguiente:

Materiales críticos para la energía (“los dieciocho eléctricos”) :

«Aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero eléctrico, flúor, galio, iridio, litio, magnesio, grafito natural, neodimio, níquel, platino, praseodimio, silicio, carburo de silicio y terbio».

Minerales críticos: «El Secretario del Interior, a través del director del Servicio Geológico publicó una lista final de 50 minerales».

Esto es:

“Aluminio, antimonio, arsénico, barita, berilio, bismuto, cerio, cesio, cromo, cobalto, disprosio, erbio, europio, espato flúor, gadolinio, galio, germanio, grafito…»

«…, hafnio, holmio, indio, iridio, lantano, litio, lutecio, magnesio, manganeso, neodimio, níquel, niobio, paladio, platino, praseodimio, rodio, rubidio…».

«.., rutenio, samario, escandio, tantalio, telurio, terbio, tulio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, iterbio, itrio, zinc y circonio”.

Acciones minerales

Así en el contexto bursátil ls acciones de las mineras de minerales críticos en Australia y China cayeron el viernes.

La minera australiana de litio Liontown Resources Ltd. cayó hasta un 7,1%, mientras que la productora de grafito Syrah Resources Ltd. se desplomó un 9,8%.

Y las chinas Tianqi Lithium Corp. y Ganfeng Lithium cayeron. Algunas mineras de carbón, como New Hope Corp Ltd. y Whitehaven Coal Ltd., bajaron casi un 4%.

En contrapunto en EEUU, las acciones de MP Materials Corp., minera de tierras raras, subieron hasta un 4,6% en las operaciones fuera de horario.

Y, se cita Peabody Energy Corp., productora de carbón, subió más del 2%.

